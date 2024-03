La nuova Juventus di John Elkann: Allegri al capolinea | ESCLUSIVO

La proprietà vuole tagliare col passato e intraprendere un nuovo percorso: Allegri al capolinea con la Juventus

Inutile girarci intorno, l’ultima parola sul futuro di Massimiliano Allegri a Torino sarà quella di John Elkann. Come in passato è stato Andrea Agnelli a prendere le decisioni principali, tra cui quella di riportare proprio il tecnico livornese a Torino dopo il biennio Sarri-Pirlo, ora sarà il numero uno di Stellantis a decidere quale sarà il destino della guida tecnica della Juventus.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, John Elkann nelle ultime settimane ha maturato una convinzione che sta prendendo sempre più forza: quella di rompere con il passato, con la gestione di Andrea Agnelli e di aprire definitivamente un nuovo ciclo in bianconero. Una delle conseguenze di questa nuova linea guida sarà anche la separazione da Massimiliano Allegri al termine della stagione. Non verrà proposto nessun rinnovo all’attuale allenatore da parte della società e in estate arriverà il congedo dopo una bella stretta di mano. Ora la preoccupazione maggiore all’interno della dirigenza bianconera riguarda il finale di stagione, con l’obiettivo quarto posto che non può essere fallito.

Allegri ai titoli di coda: la Juventus guarda al futuro con voglia di novità

L’ultimo grande lascito della gestione Andrea Agnelli in casa Juventus porta il volto sardonico di Massimiliano Allegri e la proprietà appare sempre più intenzionata a dare un taglio netto al passato. La scelta di puntare su Cristiano Giuntoli in dirigenza la scorsa estate è stato il primo passo verso una nuova gestione tecnica all’interno del club e, terminato il campionato, si procederà con il completamento di questa rivoluzione.

A farne le spese sarà l’attuale allenatore, che con i risultati degli ultimi mesi ha perso anche quel credito che aveva acquisito in passato. Le uscite mediatiche più recenti, sia da parte di Allegri sia da parte del suo agente, sono sintomo di un nervosismo piuttosto diffuso di chi è consapevole che il paracadute Andrea Agnelli non è più presente in società. Anche riguardo al prossimo allenatore, la volontà potrebbe essere quella di andare su un volto nuovo, escludendo così un ritorno illustre come quello di Antonio Conte. Non è un mistero che, per gradimento da parte della dirigenza e autorevolezza raggiunta, in pole position resta la candidatura di Thiago Motta. Ciò che è più importante per i tifosi, però, è che John Elkann non sia minimamente intenzionato a mollare il colpo con la Juventus e che punti moltissimo sull’asset bianconero per il futuro: la prima grande decisione riguarda la guida tecnica.