Chiesa di nuovo in Serie A a gennaio: la scelta è fatta

Il ritorno nel nostro campionato di Federico Chiesa nel mercato invernale è una eventualità che inizia a prendere corpo: parte l’assalto

Da quando è partito per l’Inghilterra, destinazione Liverpool, Federico Chiesa è letteralmente sparito dai radar, almeno per quanto concerne la sua presenza in campo. Per l’attaccante c’erano grandi aspettative per la sua nuova avventura in Premier League. Che però fino ad ora si è risolta in un flop clamoroso, senza mezzi termini.

Molto difficile, anche più del previsto, il suo adattamento alla nuova realtà. E dopo i primi tre spezzoni di partita a settembre, da oltre due mesi il giocatore non vede il campo e anche in allenamento fa dentro e fuori, non riuscendo a mettersi al passo con il resto della squadra. Una situazione descritta con dispiacere dall’allenatore dei ‘Reds’, Arne Slot. Che ha spiegato come l’ambiente aspetti che Chiesa possa essere a disposizione e dare il suo contributo. Ma più passa il tempo e più il suo ritorno tra i convocati assume i connotati di un vero e proprio mistero.

Nonostante lo stesso Slot abbia smentito l’idea di una partenza in prestito a gennaio, si tratta di una delle potenziali piste che trovano maggior spazio nei resoconti giornalisti legati ai rumours per il mercato invernale. E non per caso si parla di un suo ritorno in Italia, anche su base temporanea, per tentare un rilancio di immagine.

Inter, per l’attacco a gennaio gli utenti di CM.IT votano Chiesa

Numerosi gli accostamenti da questo punto di vista, con la pista Inter che potrebbe scaldarsi. Non è una novità che il giocatore piaccia molto a Marotta, che potrebbe valutare un suo innesto, in caso di partenza di uno tra Correa e Arnautovic, per rinforzare il reparto offensivo.

Nel sondaggio proposto sul canale Telegram, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto quale sarebbe il rinforzo ideale per un attacco interista che sta facendo fatica. Chiesa ha prevalso con il 32% delle preferenze. Il 23% dei votanti, tuttavia, ritiene che al momento non ci siano nomi in circolazione che facciano al caso dei campioni d’Italia. E infatti le altre opzioni (Berardi, Sebastiano Esposito, Raspadori) come si vede raccolgono pochi voti.