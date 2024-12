Inter aggrappata a Thuram: dove sarebbe oggi senza i suoi gol

E’ Marcus Thuram fin qui il trascinatore dei nerazzurri: Inzaghi ringrazia il francese, la statistica che lo esalta

Anche i grandi cadono. L’Inter mette fine a una lunga striscia positiva tra campionato e coppa con la sconfitta contro il Bayer Leverkusen, arrivata in maniera rocambolesca negli ultimi minuti, ma al termine di una prestazione decisamente sotto tono da parte dei campioni d’Italia, che come ammesso dall’allenatore Simone Inzaghi hanno badato per prima cosa a non prenderle. E a certi livelli, questo si paga.

E’ una Inter che ha prodotto poco davanti e che ha confermato di non vivere una fase esattamente brillantissima quanto a rendimento dei suoi attaccanti. In ombra anche Marcus Thuram, che però, fin qui, ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai suoi. Una serata di scarsa lena si può perdonare anche al francese, nella consapevolezza che presto ‘Tikus’ tornerà a fare ciò che sa fare meglio. Anzi, l’ambiente nerazzurro sa di doverlo ringraziare, dato che è stato lui, come detto, a risolvere in più di un’occasione le cose.

Inter, è Marcus Thuram il ‘nuovo’ Lautaro Martinez: 13 punti tutti grazie a lui

Se un anno fa di questi tempi l’uomo copertina era sicuramente Lautaro Martinez – ma con un Thuram che si metteva comunque in mostra per la sua abilità nel supportarlo – adesso chi attira su di sé le luci dei riflettori nel reparto avanzato è il giocatore transalpino. Che ha messo a segno 11 gol e 6 assist in totale in 19 presenze. In pratica, con lui in campo si parte quasi sempre dall’1-0 a proprio favore.

Si può ben dire, anzi, che le prospettive dei campioni d’Italia senza un Thuram così in spolvero sarebbero meno rosee. A lui si devono, innanzitutto, i due punti guadagnati nel finale a Berna contro lo Young Boys in Champions League, in pieno recupero. Punti che contribuiscono eccome a tenere l’Inter in questo momento tra le prime otto d’Europa e dunque in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

In campionato, le prestazioni di Thuram valgono addirittura un +11. Portano la sua firma il pari con il Genoa all’esordio (doppietta), la vittoria con l’Atalanta (due gol e un assist), la vittoria con l’Udinese (assist per la seconda rete di Lautaro), i tre punti con il Torino (tripletta), il pari con la Juventus (due assist) e anche la larga vittoria col Verona, indirizzata da lui nella prima metà del primo tempo con un gol e due assist. Insomma, senza Thuram l’Inter in questo momento sarebbe addirittura fuori dalla zona coppe in classifica. Inamovibile e fondamentale è persino dire poco.