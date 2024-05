La ‘soffiata’ sulla panchina della Juve: Allegri ora sa tutto

La fine della stagione si avvicina e anche la resa dei conti per la panchina della Juventus: Allegri riceve la ‘soffiata’

Ancora quattro giornate alla fine della stagione, per raggiungere gli obiettivi prefissati. La Juventus è piuttosto vicina a blindare il piazzamento Champions, ma molto passerà dalla gara con la Roma. Con un risultato positivo, traguardo praticamente in cassaforte, perdendo potrebbe clamorosamente riaprirsi tutto.

Della delicatezza dell’appuntamento sa bene Massimiliano Allegri, che mette nel mirino la gara coi giallorossi per suggellare il risultato ‘minimo’ e la finale di Coppa Italia con l’Atalanta per provare a conquistare un trofeo. Tutto questo, in quelle che potrebbero essere le sue ultime gare sulla panchina bianconera, con il club che sta valutando il da farsi. Una decisione sarebbe, in realtà, già stata presa, stando a quanto riportato da un volto noto del mondo del calcio.

“Allegri esonerato, lo ha saputo da Galliani”: rivelazione a sorpresa

Nel suo consueto editoriale su ‘Libero’, Luciano Moggi ha svelato che Allegri sarebbe già a conoscenza del suo esonero a fine stagione. Notizia che avrebbe ricevuto da Adriano Galliani.

Moggi ha illustrato in questo modo la situazione in casa bianconera: “La Juventus ha operato diversamente rispetto al Milan. Cardinale ha sgombrato il campo da equivoci rendendo noto di non essere contento di Pioli, i bianconeri invece non hanno depotenziato pubblicamente Allegri per timore di dare un alibi alla squadra. Il club non avrebbe dovuto tacere ma informare tutti della volontà di esonerare l’allenatore. Al quale non c’era bisogno di farlo sapere tramite una ‘soffiata’ di Galliani che è venuto a conoscenza delle intenzioni della Juve tramite una cena con Giuntoli“.