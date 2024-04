De Zerbi al posto di Thiago Motta: la Juve ribalta la Serie A

Intreccio clamoroso che coinvolge la Juventus, Thiago Motta nome caldissimo ma entra in gioco anche De Zerbi: ecco come

Il fronte degli allenatori è già caldissimo, in vista del prossimo mercato. Inevitabile che si pensi a nomi giovani, ma che stanno attirando l’attenzione di recente grazie alle prestazioni delle proprie squadre. In cima alla lista dei tecnici rampanti, di sicuro, Roberto De Zerbi e Thiago Motta.

Il primo, nonostante alcuni risultati altalenanti nell’ultimo periodo, sta comunque confermando le sue doti al Brighton. Mentre il secondo è l’uomo del momento, grazie alla splendida volata del suo Bologna, che potrebbe portare clamorosamente in Champions League i rossoblù. E gli intrecci di mercato li rendono protagonisti più che mai.

Juventus, idea De Zerbi: ma Thiago Motta è ancora in pole

Il nome di De Zerbi, infatti, dopo gli accostamenti del passato starebbe tornando in auge per la Juventus. Almeno, è quanto sostengono in Inghilterra.

Ultimamente, l’ex allenatore del Sassuolo ha spiegato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 con i ‘Seagulls’. Motivo per il quale, le speculazioni sul suo futuro sono tornate d’attualità. Secondo ‘HITC’, la Juventus sarebbe tornata a pensare seriamente a De Zerbi, allenatore che di certo stuzzica la fantasia di Giuntoli. Vale la pena ribadire però, secondo le informazioni della nostra redazione, che il nome in pole per il dopo Allegri, destinato a dire addio, rimane quello di Thiago Motta, in cima alle preferenze della dirigenza.