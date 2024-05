Da Conceicao a Conte, cosa sta succedendo per la panchina del Milan | CM.IT

Il Milan deve scegliere il nuovo allenatore: poker di nomi in ballo con sullo sfondo sempre la candidatura di Conte

Il Milan sfoglia la margherita, ma non ha ancora trovato il petalo giusto. Ibrahimovic con Furlani, Moncada e Cardinale sono alla ricerca dell’allenatore da cui ripartire, ma negli ultimi giorni novità effettive non si registrano.

La situazione resta pressoché immutata con una rosa di quattro-cinque nomi dalla quale, salvo sorprese sempre possibili, uscirà il nome del nuovo allenatore. Paulo Fonseca e Sergio Conceicao sono i nomi più ‘caldi’ in questo momento, ma non significa che la corsa alla panchina rossonera è ristretta a loro due. Per il tecnico del Porto c’è stato – come raccontato da Calciomercato.it – un incontro con il nuovo presidente Villas Boas, dal quale però non è ancora emerso il verdetto.

Tutto si deciderà dopo la finale di coppa di Portogallo e la fine del campionato, mentre la dirigenza rossonera continua il suo giro di orizzonte che tocca anche van Bommel che ha avuto contatti con Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, le ultime sulla panchina: Conte resta sullo sfondo

Oltre all’olandese e ai due portoghese c’è anche il nome di un italiano come Roberto De Zerbi. Con l’allenatore del Brighton, per il quale ci sarebbe da pagare una clausola da 13 milioni di euro, ci sono stati soltanto contatti indiretti e c’è da registrare il forte interesse del Bayern Monaco.

In questo scenario non è da escludere neanche il profilo di Antonio Conte, sempre nel mirino del Napoli. Il tecnico leccese come identikit non è quello che cerca la società rossonera, ma c’è la sua disponibilità a tornare a Milano,  questa volta sull’altra sponda dei Navigli. La caccia è quindi aperta e si attende l’affondo per conoscere il nome del nuovo allenatore del Milan.