Lazio e Bologna si contendono Gosens: così può tornare in Serie A | CM.IT

Robin Gosens è passato all’Union Berlino la scorsa estate, ma Lazio e Bologna lavorano per riportarlo in Serie A

Dopo la non felice esperienza all’Inter, Robin Gosens ha fatto ritorno in Germania per affrontare una nuova avventura con la maglia dell’Union Berlino che, dopo la qualificazione alla Champions League, ha puntato sul forte esterno sinistro per rinforzare la propria squadra.

Il 29enne calciatore ha racimolato trentasei presenze in stagione condite da sette gol e quattro assist: un bottino di tutto rispetto per l’ex giocatore dell’Atalanta che si è rilanciato alla grande. Adesso, però, nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Serie A. Già nella scorsa sessione di mercato di gennaio, il tedesco è stato accostato alla Juventus, come eventuale sostituto di Filip Kostic nel caso avesse lasciato i bianconeri. Alla fine, però, il serbo è rimasto alla corte della ‘Vecchia Signora’ e la trattativa non è andata avanti. Nonostante questo, nei mesi scorsi abbiamo riparlato sì della Juve per la prossima stagione, ma anche del miracoloso Bologna di Thiago Motta, con l’uomo mercato Giovanni Sartori che lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta.

I felsinei hanno necessità di rinforzare la rosa e inserire giocatori esperti, vista anche la prossima partecipazione alla Champions League 2024/2025. Ma non sono i soli, visto che anche la Lazio del presidente Claudio Lotito si è mossa con grande decisione su Gosens che con l’allenatore Igor Tudor potrebbe tornare a fare il quarto di centrocampo di spinta, proprio come faceva nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma, contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore, ci sarà ancora da lavorare per battere la concorrenza del Bologna.

Bologna e Lazio su Gosens: ecco quanto chiede l’Union Berlino

Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, se la Lazio sta lavorando alacremente con l’entourage del calciatore e con il club tedesco, il Bologna non è assolutamente fuori dalla corsa per arrivare a Robin Gosens. Resta, infatti, sempre nel mirino, ben sapendo che la sua volontà è quella sì di tornare in Serie A, ma in una squadra che giocherà le coppe europee, Champions o Europa League che sia. Ed entrambe soddisfano questa richiesta. Dalla parte dell’Union Berlino, c’è apertura per un prestito con obbligo di riscatto, operazione totale da 11/12 milioni di euro. Tutte le strade restano percorribili, vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.