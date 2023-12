Juventus, idea Gosens a sinistra: molto dipende da Kostic | ESCLUSIVO

Novità importanti per quanto riguarda il mercato della Juventus sulla fascia sinistra. Se Kostic partirà, idea Gosens

Era l’estate del 2021 quando la Juventus provò per la prima volta a portare Robin Gosens a Torino. Le alte richieste dell’Atalanta, tuttavia, non fecero decollare la trattativa e nel successivo gennaio l’esterno sinistro tedesco approdò all’Inter.

In una stagione e mezza nella Milano nerazzurra, complici anche guai fisici e la concorrenza prima di Perisic e poi di Dimarco, tuttavia Gosens non è riuscito ad imporsi. E la scorsa estate il 29enne nativo di Emmerich ha coronato il suo sogno di giocare in Bundesliga, trasferendosi all’Union Berlino. L’esperienza nella Capitale tedesca però non sta andando benissimo, sebbene lo score personale non sia negativo: 4 gol in campionato in 13 presenze più uno in Champions League al Braga. Con i Fabbri Ferrai che sono fuori dalle competizioni europee ed al quartultimo posto in classifica in piena lotta salvezza, non è escluso un nuovo trasferimento la prossima estate, specie in caso di retrocessione dell’Union Berlino, magari proprio per tornare in Serie A.

Calciomercato Juve, Kostic piace ancora in Turchia: Gosens tra i possibili eredi

A riportare Gosens in Italia, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, potrebbe essere la Juve. Tra gennaio e giugno la ‘Vecchia Signora’ potrebbe rivoluzionare la corsia sinistra, con Iling Jr che potrebbe essere il primo a fare le valigie questo inverno con destinazione Premier League.

In estate, invece, a lasciare la Continassa potrebbe essere Filip Kostic. Stando alle informazioni della nostra redazione, infatti, l’esterno serbo resta nel mirino dei due top club turchi che si stanno giocando il titolo: il Galatasaray ed il Fenerbahce, senza dimenticare la pista che porta in Arabia Saudita. Qualora dovesse maturare la cessione, la Juventus ha già iniziato a vagliare dei sostituti, dando la precedenza a quelli che conoscono già la Serie A. Ecco perché quello che risponde a Gosens è un nome da tenere d’occhio sebbene, ad oggi, non sia ancora stata intavolata una vera e propria trattativa.