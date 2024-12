Dall’Atletico Madrid alla Serie A: tris di squadre per Marcos Paulo | ESCLUSIVO

Le ultime notizie raccolte da Calciomercato.it sul futuro dell’attaccante di proprietà dei Colchoneros: interesse anche dal Brasile e Portogallo

Solo due anni fa il suo nome era sul taccuino di tutti i grandi club italiani e non solo. Ve ne parlavamo anche su Calciomercato.it, di come Marcos Paulo, talento brasiliano con passaporto portoghese, piaceva davvero a tante squadre.

Il classe 2001, finito nel mirino di Inter e Chelsea, prima di approdare all’Atletico Madrid, era finito sul tavolo anche di Ricky Massara e Paolo Maldini, ma nessun approdo in Serie A si è mai concretizzato, nonostante l’interesse anche di Bologna e Atalanta. L’Italia sembra, però, essere davvero nel destino dell’attaccante di Sao Goncalo, che nel frattempo ha girato un po’ il mondo per cercare fortune lontano dalla Capitale spagnola, dove con Simeone si è messo poco in mostra.

Futuro Marcos Paulo: tra Serie A, Brasile e Portogallo, il punto della situazione

L’esterno mancino, capace di giocare sia a destra che a sinistra dell’attacco, oltre che da punta centrale, ha così viaggiato tanto e i Colchoneros lo hanno prestato al Famalicao in Portogallo, poi al Mirandes in Spagna, prima di tornare in Brasile al San Paolo.

L’ultima esperienze per nulla fortunata è stata al RWD Molenbeek. Marcos si era trasferito in Belgio a fine agosto, ma la sua avventura è già terminata. Il calciatore ha dunque fatto ritorno in Spagna, in attesa di una nuova avventura.

La voglia di Italia – come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it – è tanta e dopo aver sognato l’approdo nei grandi club, è pronto ad accettare una nuova sfida. Monza, Verona e Genoa possono essere le piazze giuste per rilanciarsi e per ritrovare un talento, ammirato da chiunque fino a poco tempo fa. Intanto vanno registrati dei sondaggi da parte di alcune squadre portoghesi e brasiliane, pronte a puntare su Marcos Paulo.