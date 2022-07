CMIT | Milan, un attaccante dell’Atletico Madrid sul tavolo: la situazione

Opportunità dall’Atletico Madrid per il Milan: sul tavolo dei rossoneri è finito il cartellino dell’attaccante dei Colchoneros

Dopo la lunga attesa con lieto fine per il rinnovo di Paolo Maldini e Ricky Massara, il Milan è entrato in azione in maniera concreta per rinforzare la rosa. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della prima offerta al Bruges per De Ketelaere, che rappresenta il profilo maggiormente gradito (e costoso) per la trequarti.

Una zona del campo che la dirigenza rosonera spera di rinforzare con un doppio innesto. Parallelamente alla trattativa per il 21enne belga, come detto proseguono anche i contatti con il Chelsea e con gli agenti di Hakim Ziyech, intrigato dalla possibilità di arrivare in Italia.

Al di là delle piste più calde, il club milanista sta monitorando anche altri dossier, arrivati sulla scrivania di Maldini e Massara tramite agenti ed intermediari. Tra i vari profili sottoposti all’attenzione dei rossoneri, stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, c’è anche quello di Marcos Paulo. Seguito anche la scorsa estate, l’attaccante 21enne è reduce dal prestito al Famalicão, dove ha giocato soprattutto da punta esterna. Di proprietà dell’Atletico Madrid, l’ex Fluminense con passaporto portoghese non rappresenta ad oggi una priorità di mercato.