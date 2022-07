Il Milan passa all’attacco: offerta da 20 milioni più bonus

Il Milan ha tutta l’intenzione di portare a termine un grande colpo sul calciomercato. Maldini ha lanciato l’offensiva per un grande talento, ecco l’offerta

Sono giorni bollenti, per quanto riguardo il clima, e soprattutto il calciomercato. Il Milan non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato, anzi vuole rispondere subito a Inter e Juventus.

La missione rossonera è trovare giocatori di grande qualità sulla trequarti per confermare il titolo di campioni d’Italia e puntare, quindi, alla seconda stella. E, come vi abbiamo riportato nel pomeriggio di oggi, l’intenzione è quella di puntare su due colpi proprio in quella zona di campo, dove la società sta valutando diverse alternative. Una di queste è rappresentata da Hakim Ziyech e questa non è certamente una novità. I rossoneri, però, hanno tutta l’intenzione di affondare il colpo anche per Charles De Ketelaere. Il talento belga rappresenta, infatti, uno dei nomi che più piace a Maldini e Massara, e in queste ore è arrivata un’ulteriore dimostrazione.

Il Milan va all’assalto di De Ketelaere: offerta da 20 milioni più bonus

Negli scorsi giorni, vi abbiamo riferito di come il Milan stravedesse per il gioiello belga e, di conseguenza, fosse attesa un’offerta per portare il calciatore in Italia. Offerta che ora è arrivata. Secondo quanto riporta ‘Sky’, infatti, i rossoneri hanno messo sul piatto la cifra di 20 milioni più bonus. Una proposta che ancora non basta: il Bruges, infatti, vuole di più e sul calciatore va anche considerata la concorrenza dall’estero. Di certo, la strada è tracciata per il Milan: Ziyech e De Ketelaere come doppio colpo per Pioli e per un diavolo all’insegna della qualità offensiva.