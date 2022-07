CM.IT | Da Ziyech alla doppietta brasiliana: le mosse del Milan dopo i rinnovi

Dopo i rinnovi di Maldini e Massara, il Milan è pronto ad accelerare anche sul calciomercato per recuperare il terreno perduto

Subito dopo aver firmato il rinnovo con il Milan, Paolo Maldini ha fatto subito capire di voler recuperare il tempo perso per fare un mercato di alto livello. Perso Sven Botman, accasatosi al Newcastle, i rossoneri sono stati scavalcati dal Psg nella corsa a Renato Sanches. Anche se l’intesa con il Lille non è ancora arrivata. Difensore, centrocampista e trequartista restano le priorità rossonere e le prossime mosse riguarderanno soprattutto questi tre ruoli.

Sulla trequarti, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino diversi profili. Maldini e Massara stravedono per De Keteleare, ma sin qui non hanno ancora formalizzato un’offerta ufficiale al Bruges, complice anche la questione rinnovo. Sbloccato questo aspetto, non è escluso che prossimamente possano muovere passi concreti, anche per mettersi a riparo dalla concorrenza di Leeds, Leicester e del solito Newcastle. Parallelamente, proseguono i contatti per Hakim Ziyech. Pallino dell’ex dirigente giallorosso sin dai tempi della Roma, il fantasista marocchino è in uscita dal Chelsea ed è stato offerto ai rossoneri da alcuni intermediari.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, oltre a confermare l’interessamento di due ex allenatori di Ziyech, raccontano di un club londinese ben disposto verso la formula del prestito con obbligo di riscatto (necessaria per far scattare il decreto crescita), ma poco incline alla partecipazione al pagamento dell’ingaggio, che è di 10 milioni lordi.

Calciomercato Milan, la coppia brasiliana costa 50 milioni

Per quanto riguarda la mediana, oltre al portoghese ex Bayern Monaco, in un recente incontro con gli agenti italiani dei due brasiliani, Massara ha chiesto informazioni su Danilo e Douglas Luiz. Trattato per il Psg da Leonardo prima del suo licenziamento, il 20enne del Palmeiras viene valutato almeno 25 milioni di euro (bonus esclusi) dal club brasiliano e ha molto mercato in Europa. Il mediano dell’Aston Villa è da tempi sui taccuini della Roma e, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023, ad oggi ha un costo di 25-30 milioni di euro.