Riso risponde a Milan, Juventus e Inter: come può cambiare il futuro di Tonali

Attenzioni puntate sul centrocampista italiano, che potrebbe far ritorno in Serie A. Ecco come stanno le cose: il punto della situazione

Sandro Tonali continua ad essere nei cuori e nei pensieri di molti tifosi del Milan, che sognano un suo romantico rientro in rossonero. Un pensiero questo che abbraccia, anche lo stesso centrocampista italiano, che non ha mai nascosto di credere che prima o poi tornerà al Diavolo per vestire la maglia della squadra per la quale fa il tifo.

Questo, però, non è il momento di lasciare la Premier League e le voci che lo volevano presto in Serie A sono state spazzate vie dalle dichiarazioni di Beppe Riso a Romano: “È felice al Newcastle, felice di giocare nella miglior lega al mondo ed è un idolo per tutti i tifosi bianconeri, che l’hanno supportato in ogni momento“. E’ innegabile, d’altronde, come il pubblico dei Magpies sia stato davvero vicino al proprio calciatore in un periodo non facile, durante la squalifica per scommesse. Tonali, però, ha la Serie A nel cuore e in Inghilterra le sue prestazioni non sono sempre esaltanti. L’ex rossonero non è proprio un titolare inamovibile, ma quando parte dalla panchina è difficile che non subentri. La considerazione sul giocatore da parte del Newcastle è dunque alta. Solo se la situazione dovesse precipitare, dunque, ci si potrebbe aspettare un addio già nel corso della prossima estate.

Futuro Tonali: il punto della situazione, tra Milan, Inter e Juve

In questo caso, Beppe Riso, si muoverebbe per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Sandro Tonali sogna il ritorno al Milan, ma ha dimostrato di essere un professionista e altre destinazioni non possono certo essere escluse.

Sarebbe davvero romantico un suo nuovo approdo al Diavolo, ma forse sarebbe più facile un ritorno con una nuova società a guidare i rossoneri. Se bastasse la parola di Tonali, non ci sarebbero chiaramente dubbi su un’eventuale destinazione. Attenzione, però alle altre big del calcio italiano: l’Inter, ad esempio, ha ottimi rapporto con Beppe Riso e se dovesse cambiare aria Frattesi, i nerazzurri avrebbero pure i soldi da reinvestire sull’ex rossonero. Non può essere scartata, inoltre, la possibilità di vederlo ancora in bianconero, ma in Serie A: la Juventus, d’altronde, ha dimostrato di non avere problemi a sborsare determinate cifre e di saper fare affari con le squadre inglesi. Tutto passa chiaramente da un addio di Douglas Luiz, oltre a quello di Fagioli.