Non solo Bologna, anche la Juventus su Gosens: fissato il prezzo | ESCLUSIVO

Robin Gosens potrebbe tornare in Serie A dopo le avventure con Inter e Atalanta. L’esterno dell’Union Berlino piace a Bologna e Juve

Terza avventura in Italia, ma stavolta senza i colori nerazzurri addosso. Dopo le esperienze con l’Atalanta (molto positiva) e con l’Inter (caratterizzata da qualche infortunio di troppo), Robin Gosens potrebbe fare ritorno in Serie A in estate.

Cresciuto calcisticamente in Olanda tra Vitesse ed Heracles Almelo prima di fare il grande salto in Italia, Gosens è riuscito quest’anno a coronare il suo sogno di giocare in Bundesliga. Ma la stagione dell’Union Berlino è stata fin qui molto deludente: ultimo posto nel girone di Champions League che comprendeva il Napoli e in lotta per non retrocedere nel campionato tedesco. Ecco perché si è già iniziato a parlare di una sua cessione a giugno per fare ritorno in Serie A dove l’esterno sinistro tedesco classe 1994 ha maggiormente dimostrato il suo valore e dove continua ad avere molti estimatori.

Calciomercato, Gosens tra Juve e Bologna: ecco quanto chiede l’Union Berlino

Nelle ultime ore il nome di Gosens è stato accostato al Bologna, dove lavora un dirigente che conosce benissimo: quel Giovanni Sartori che lo portò a Bergamo e che vorrebbe bissare l’operazione Freuler.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’interessamento del club felsineo per il terzino nativo di Emmerich, sebbene l’affare sia legato alla conquista di un piazzamento in Champions. Come rivelato lo scorso dicembre, peraltro, Gosens resta anche nel mirino della Juventus che in estate potrebbe cedere Kostic, oggi accostato al Marsiglia. Anche per la Juve vale il discorso della necessità di partecipare alla prossima Champions per poter dare l’assalto all’ex interista. Inoltre, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’Union Berlino ha fissato il prezzo del suo cartellino tra i 10 ed i 12 milioni di euro, dopo averlo pagato 13 milioni sette mesi fa.