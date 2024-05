DIRETTA Serie A, Lecce-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Dopo l’anticipo di ieri, il sabato della trentasettesima giornata del campionato di Serie A si apre con Lecce-Atalanta

Ieri si è aperta la trentasettesima, e penultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Fiorentina e Napoli terminata sul risultato di 2-2. Oggi, invece, si parte con un succoso Lecce–Atalanta.

I padroni di casa, guidati in panchina da Luca Gotti, non hanno nulla da chiedere alla propria stagione, avendo già matematicamente conquistato la salvezza, ma vorranno certamente fare bella figura e onorare il campionato contro la finalista dell’Europa League. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita nella finale della Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri, esonerato proprio ieri dai bianconeri in seguito ai fatti accaduti dopo la fine della partita contro i bergamaschi. Quest’ultimi hanno ancora l’obiettivo di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ATALANTA

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani; Krstovic, Piccoli, Dorgu. All. Gotti

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Dijmsiti, Scalvini, Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 54, Napoli** 52, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una gara in meno

**una gara in più