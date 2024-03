Inter, non solo Acerbi: altra tegola per Inzaghi

Altri problemi per l’Inter: Simone Inzaghi rischia di perdere non solo Francesco Acerbi alla ripresa del campionato

L’Inter è molto vicina al ventesimo scudetto, ma negli ultimi giorni i nerazzurri hanno dovuto passare attraverso alterne vicende. Nerazzurri eliminati dalla Champions League e in attesa di conoscere il verdetto su Acerbi, che dopo il presunto caso di razzismo che lo ha visto protagonista con Juan Jesus contro il Napoli, rischia una maxi squalifica. Simone Inzaghi, oltre al centrale, potrebbe perdere per i prossimi impegni anche un altro giocatore.

De Vrij si è infatti fermato, con la nazionale olandese, per una elongazione muscolare. Un problema non particolarmente grave, che però potrebbe tenerlo ai box per circa un paio di settimane. Il difensore, dunque, potrebbe saltare la sfida contro l’Empoli ed essere a rischio anche per la successiva contro l’Udinese. Le sue condizioni saranno valutate più attentamente al rientro in Italia.