L’Inter mette paura al Napoli: la mossa Buongiorno e il cambio di rotta | CM.IT

Si infiamma la corsa per Buongiorno, con il Napoli che resta comunque saldamente in vantaggio sul difensore del Torino. La situazione in casa nerazzurra sul mercato: occhio anche al futuro di de Vrij

L’Inter mette i bastoni tra le ruote al Napoli nella corsa ad Alessandro Buongiorno, promesso sposo dei partenopei su input in particolare del nuovo tecnico Antonio Conte.

Il mister salentino vuole a tutti i costi il centrale del Torino, ma occhio all’inserimento dei club campione d’Italia che attraverso l’agente Beppe Riso si è informata sulla situazione attuale del giocatore. Non solo una manovra di disturbo da parte della dirigenza di Viale della Liberazione, ma anche interesse reale e datato per il canterano granata seguito già nelle precedenti sessioni di mercato. Senza contare la mossa di Riso per mettere pressione al Napoli e chiudere l’accordo alle proprie condizioni dopo aver trovare un’intesa di massima con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus. Il noto agente ha voluto forzare un po’ la mano per accendere ulteriormente i riflettori sul proprio assistito e ha infiammato la corsa a Buongiorno dopo il blitz di ieri pomeriggio nel quartier generale dell’Inter, dov’era presente anche il Ds del Venezia Antonelli per l’operazione che vede coinvolti Tessmann e Oristanio. Il Napoli per il 25enne centrale mette sul piatto un ingaggio da 3 milioni fino al 2029 e si continua a trattare sull’inserimento di una possibile clausola nel contratto con il club di De Laurentiis.

Calciomercato Inter, manovre in difesa: tentazione Buongiorno, fissato il prezzo di de Vrij

Il Napoli però resta nettamente avanti, specialmente dopo i contatti di giovedì e proseguiti anche in tarda serata tra lo stesso Riso e il Ds azzurro Manna.

Nel pomeriggio al summit era presente anche il patron De Laurentiis, mentre a cena c’era stato un confronto tra Riso e Buongiorno. La destinazione Napoli è gradita al difensore soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Conte, ma allo stesso tempo il classe ’99 è tentato dall’Inter che lo ha sempre affascinato come destinazione anche prima dell’affondo dei sodalizio partenopeo. Marotta e Ausilio – come raccolto da Calciomercato.it – nell’incontro con Riso hanno voluto capire i margini di manovra per un’eventuale offensiva, anche se i campioni d’Italia al momento sono bloccati in attesa delle uscite. Serve monetizzare e vendere prima di un possibile affondo e per soddisfare le onerose richieste del Torino. L’Inter dovrebbe incassare un tesoretto dagli esuberi o sacrificare sull’altare del mercato Valentin Carboni, valutato almeno 30 milioni di euro e seguito negli ultimi tempi specialmente dal Marsiglia. Inoltre potrebbe prefigurarsi la cessione in difesa di de Vrij, seguito con interesse dai facoltosi club dell’Arabia Saudita e in primis dall’Al-Ittihad dove in panchina siederà l’ex milanista Pioli. L’Inter ha fissato a 15 milioni di euro il prezzo dell’olandese, impegnato adesso agli europei con la sua Nazionale.

Dopo il grave infortunio di Buchanan la dirigenza di Viale della Liberazione preferirebbe rimpolpare la rosa con un difensore e non con un quinto di centrocampo, valutando nuovamente anche l’opzione che porta allo svincolato Hermoso (la dirigenza preferirebbe comunque un profilo più giovane). L’Inter ci prova per Buongiorno, ma il Napoli resta saldamente avanti e punta a chiudere i discorsi in tempi brevi per evitare sorprese e scacciare lo spettro nerazzurro.