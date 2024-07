Non solo Tessmann e Oristanio, Antonelli svela: “Altri affari con l’Inter” | VIDEO CM.IT

Non solo Tessmann e Oristanio fra Inter e Venezia, il ds Antonelli dopo l’incontro: “Altri affari con i nerazzurri”. VIDEO CM.IT

Le parole del Ds del Venezia Filippo Antonelli, raccolte dall’inviato di Calciomercato.it, dopo l’incontro nella sede dell’Inter per l’operazione che vede coinvolti Tessmann e Oristanio.

“Non è ancora chiusa, ma siamo abbastanza avanti. Sono due operazioni separate: dobbiamo vedere prima quale sia la volontà di Tessmann. Non credo che possa restare al Venezia in prestito, è un ragazzo che ha fatto molto bene e merita dei grandi palcoscenici. Adesso farà anche le Olimpiadi e io sono per le motivazioni dei ragazzi e per trovare delle soluzioni”.

“Oristanio è un giocatore funzionale al nostro progetto tecnico e al nostro allenatore che può valorizzarlo. Ci piace molto e l’ho sempre detto. Però non è facile perché ci sono anche altre squadre”.

"Oristanio è un giocatore funzionale al nostro progetto tecnico e al nostro allenatore che può valorizzarlo. Ci piace molto e l'ho sempre detto. Però non è facile perché ci sono anche altre squadre".



“Altri affari con l’Inter? Perché no, parliamo di una grande società ed è un piacere lavorarci. Stankovic ed Esposito? Vediamo. Non credo ci siano possibilità per Correa“.