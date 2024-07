Soulé alla Roma: fuori nella prima Juventus di Thiago Motta

La Juventus si appresta a salutare Matias Soulé: il fantasista argentino nei prossimi giorni firmerà il contratto con la Roma

Si siamo ormai per il trasferimento di Matias Soulé alla Roma, con il club giallorosso che ha praticamente chiuso l’ingaggio del fantasista argentino dopo un lungo inseguimento.

L’argentino classe 2003 lascerà presto la Juventus e non sta prendendo parte alla prima amichevole stagionale in Germania contro il Norimberga della squadra di Thiago Motta. Soulé figura tra le riserve nella distinta presentata dalla ‘Vecchia Signora’ e si è accomodato in tuta in panchina senza prendere parte al riscaldamento con gli altri giocatori fuori dall’undici titolare. Un segnale chiaro dopo gli ultimi sviluppi di mercato, con l’ex Frosinone che al termine del match tornerà a Torino insieme a tutto il gruppo bianconero, prima di salutare gli ormai ex compagni di squadra per iniziare la sua nuova avventura alla Roma alla corte di De Rossi.

Alla fine la società capitolina è riuscita a strappare il sì della Juve e di Giuntoli per 26 milioni di euro di base fissa più 4 milioni di bonus (di cui la metà facili da raggiungere), oltre a una futura rivendita tra il 10 e il 15%. Soulé nei prossimi giorni, dopo le rituali visite mediche, firmerà un contratto fino al 2029 a circa 2 milioni netti a stagione.