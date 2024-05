Roma-Bayer Leverkusen e il ‘cattivo presagio’: non deve giocare

Poche ore a Roma-Bayer Leverkusen, attesissima semifinale di Europa League: occhio al ‘cattivo presagio’ prima del match

Si sono incontrate, in semifinale di Europa League, già lo scorso anno, Roma e Bayer Leverkusen. Nel 2023, con un gol di Bove all’Olimpico e una strenua resistenza in Germania, i giallorossi conquistarono la finale. Ci riprovano adesso, ma è cambiato tutto: c’è De Rossi adesso in panchina, dall’altra parte le ‘aspirine’ hanno appena conquistato il primo Meisterschale della loro storia in Bundesliga.

Gara che si preannuncia spettacolare e incerta. Con un ‘cattivo presagio’ ad aleggiare però sull’Olimpico e sulla gara d’andata, in programma stasera alle 21. Lo rivela, in maniera ironica, per spezzare la tensione per sé e per i suoi Robert Andrich, centrocampista del Bayer. Che a ‘Kicker’ ha spiegato: “Mia moglie non vuole che scenda in campo, ha un brutto presentimento, ma non sarà un problema. E non penseremo all’eliminazione di un anno fa”. Il riferimento è al fatto che un anno fa Andrich si infortunò, riportando la frattura di un dito di un piede, nel corso del match con i giallorossi.