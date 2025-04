Centonove giorni fuori e stagione finita: come cambia il mercato

Grande attesa per gli esami strumentali a cui si sottoporrà il calciatore dopo l’infortunio rimediato in campionato. Tutti i dettagli

Nuovo serio infortunio e rischio elevatissimo che la sua stagione sia finita qui. Si avrà la certezza assoluta sui tempi di recupero dopo gli esami strumentali.

Nuovo stop fisico per Sergi Roberto, il laterale ex Barcellona ad agosto scorso approdato a zero al Como. Lo spagnolo era appena rientrato dopo l’infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto fuori per oltre due mesi, nello specifico 64 giorni.

Tra ottobre e dicembre era già stato ai box per 45 giorni a causa di un problema al ginocchio. Un totale di 109 giorni, al netto dei prossimi, che evidenziano la fragilità del classe ’92 e che potrebbero spingere il club dei fratelli Hartono a cedere il calciatore, se non addirittura a risolvere il contratto che scade a giugno 2026.

Sergi Roberto, guaio al flessore destro: attesa per gli esami

Sergi Roberto si è fatto male verso la fine del match col Torino: per lui guaio al flessore destro dopo aver corso senza il pallone. Gli accertamenti faranno chiarezza sulle sue condizioni fisiche e sui relativi tempi di recupero.