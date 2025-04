Milan: Moncada scatenato, doppio affare in chiusura

I rossoneri lavorano per andare a rinforzare la rosa in ottica prossima stagione. È possibile la chiusura una doppia operazione: ecco i dettagli

È un Milan che già pensa al futuro. La stagione attuale è pronta ad essere messa in un cassetto (con la speranza di una qualificazione in Europa ndr) per iniziare a ragionare su come andare a rinforzare una rosa che ha presentato diverse lacune in questa stagione. Per il momento, come spiegato in più di un’occasione, la priorità è rappresentata dal direttore sportivo e dall’allenatore. Ma, nonostante questo, Moncada si sta muovendo con attenzione per andare ad individuare i rinforzi giusti da portare in rosa.

E, secondo le informazioni di fichajes.net, ci sono due calciatori che sembrano interessare molto al Milan. Dalla Spagna parlano addirittura di contatti avviati tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Difficile dire ad oggi a che punto della trattativa siamo, ma di certo possiamo parlare di un doppio affare di calciomercato da seguire con attenzione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni anche dei rossoneri.

Calciomercato Milan: pronto il doppio colpo, i dettagli

Il Milan lavora per andare a rinforzare la rosa. Al momento le scelte definitive non sono state fatte. Si sta ragionando su quali giocatori andare a prendere e solo successivamente si proverà a definire le operazioni. Ma dalla Spagna parlano di una possibile doppia operazione. Siamo nel campo delle ipotesi anche se restano due piste da seguire con attenzione soprattutto in ottica futura.

Stando a quanto riferito da fichajes.net, il Milan starebbe seguendo con attenzione il terzino algerino Bensebaini. Il giocatore sarebbe il sostituto di Hernandez tanto che il club avrebbe iniziato i primi contatti con il calciatore e da parte del Borussia Dortmund la massima disponibilità a chiudere una operazione simile. Difficile in questo momento dare delle percentuali a questa trattativa, ma è un nome che interessa molto a Moncada in chiave calciomercato.

Lo stesso si può dire per Jauregizar dell’Athletic Bilbao. Un sondaggio, secondo AS, il Milan lo avrebbe già fatto durante lo scorso calciomercato estivo senza fortuna. Ora non possiamo escludere che ci riprovi anche perché parliamo di un calciatore che si sta mettendo in mostra e consentirebbe di fare un salto di qualità importante ai rossoneri.

