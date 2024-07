Milan, accelerata sul mercato: doppio colpo per Fonseca

Il mercato del Milan è pronto a entrare nel vivo: possibile un doppio colpo per Paulo Fonseca in vista della nuova stagione

Il Milan si appresta a sferrare un doppio colpo per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Il club rossonero accelera per due trattative.

Dopo settimane di attesa, il calciomercato del Milan entra nel vivo. Dopo aver piazzato il colpo Alvaro Morata per l’attacco, il club rossonero si appresta a rinforzare la difesa e le corsie esterne. In queste ore, infatti, è stata definita la trattativa per l’arrivo in Italia di Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001, di proprietà del Salisburgo e reduce dagli Europei con la selezione di Dragan Stojkovic di cui è stato un titolare inamovibile nelle tre partite della fase a gironi.

Nelle scorse ore c’è stato un sensibile avvicinamento tra Milan e Salisburgo per il trasferimento in rossonero del giocatore nativo di Sabac che ha voglia di vestire la maglia del Diavolo. Il giocatore ha già raggiunto l’accordo col Milan: passerà dall’attuale ingaggio di 700mila euro a stagione a un milione e mezzo. E potrebbe anche aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra nella tournée negli Stati Uniti d’America. Un innesto importante per la retroguardia rossonera che necessita di rinforzi dopo le grandi lacune emerse nel corso della passata stagione.

Calciomercato Milan, in arrivo Pavlovic e non solo

Un affare che dovrebbe costare circa 20 milioni di euro al Milan, bonus compresi. Un arrivo, quello di Strahinja Pavlovic, che potrebbe spingere Thiaw lontano da Milan. Lo vuole il Newcastle che potrebbe prelevarlo per circa 40 milioni di euro. Una possibile cessione che garantirebbe al Milan la possibilità di avere ulteriore forza di manovra sul mercato in entrata.

E mentre si lavora anche agli obiettivi Fofana e Samardzic a centrocampo, il Milan prova a chiudere anche un’altra trattativa. Ovvero quella per Emerson Royal, terzino brasiliano di proprietà del Tottenham. Nelle scorse ore le parti sono tornare a parlarsi e l’affare potrebbe andare in porto per circa 15 milioni di euro. Ha 25 anni e nella passata stagione ha giocato 24 partite tra campionato e coppe: potrebbe rappresentare una pedina importante per la squadra di Paulo Fonseca, con la possibilità di dare il suo contributo in entrambe le fasi di gioco.