Blitz di Giuntoli, la Juve chiude un altro colpo: è atteso a Torino

Blitz di Giuntoli, la Juventus pronta a chiudere un altro colpo. Summit nelle prossime ore per la fumata bianca: è atteso a Torino

Si è sbloccata la cessione di Soulé dalla Juve alla Roma, come vi abbiamo raccontato dettagliatamente su Calciomercato.it. Nelle ultime ore, inoltre, il club bianconero ha sbloccato anche il trasferimento di Huijsen. Il difensore classe 2005 passerà al Bournemouth per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro.

Soulé, invece, porterà nelle casse della Juve altri 30 milioni circa. Un importante tesoretto che la dirigenza bianconera reinvestirà subito sui prossimi obiettivi in entrata. Da Tobido a Koopmeiners, Giuntoli ora può stringere: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, già nella giornata di oggi la Juventus riavvierà i contatti con il Nizza per trovare l’accordo sul trasferimento. Al club francese verrà proposto un prestito con obbligo di riscatto, mentre con l’entourage del calciatore l’intesa è già totale. Todibo ha detto sì e vuole solo i bianconeri.

Calciomercato Juve, si chiude per Todibo: tutte le cifre e i dettagli

Come riferito dal quotidiano, il via libera dei francesi potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Todibo si avvicina a grandi passi alla Juve.

Il difensore ex Barcellona potrebbe sbarcare a Torino già all’inizio della prossima settimana. I soldi di Huijsen hanno sbloccato la situazione e Giuntoli e la dirigenza bianconera vogliono fare in fretta per regalare il centrale a Thiago Motta. Sono dunque giorni decisivi per l’arrivo a Torino di Todibo. In attesa dell’assalto a Koopmeiners.