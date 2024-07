Non solo Soulé, la Roma non si ferma: gli agenti del bomber in città

Non c’è soltanto Soulé per la Roma che tratta anche per il centravanti: sprint dei giallorossi, c’è l’apertura del calciatore

Giornate intense per la Roma che sta lavorando in maniera importante sul mercato in entrata. Il nome caldissimo è quello di Matias Soulé, sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa.

L’attaccante argentino ha voluto fortemente approdare nella Capitale e la trattativa tra i capitolini e la Juventus sembra essere alle battute finali. Un arrivo che potrebbe essere seguito da un altro rinforzo in avanti: De Rossi ha bisogno anche di un nuovo centravanti, con Lukaku che è rientrato al Chelsea per fine prestito ed ora attende la cessione di Osimhen per riabbracciare Conte al Napoli.

Proprio in tema di numero 9, ci sono novità che riguardano la trattativa per Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona. Il calciatore sembrava essere indirizzato all’Atletico Madrid, ma l’affare potrebbe anche saltare dopo l’inserimento dei capitolini che stanno provando a scavalcare i Colchoneros.

Calciomercato Roma, sprint per Dovbyk: le ultime

In particolare, la società italiana avrebbe incassato la disponibilità del giocatore al trasferimento con l’ucraino che avrebbe espresso il proprio gradimento alla destinazione italiana.

Un sì arrivato al termine di una giornata che ha visto gli agenti di Dovbyk arrivare in Italia per parlare con la Roma. Colloqui positivi e che ora proseguiranno per capire le possibilità di superare la concorrenza dell’Atletico Madrid. Per convincere il Girona, che vorrebbe rispettare la parola data ai Colchoneros, è pronta una proposta con una parte fissa molto alta, intorno ai 30-32 milioni di euro e una serie di bonus per arrivare intorno ai 35 milioni.

L’affare resta comunque di difficile realizzazione proprio per l’accordo che era stato trovato tra il Girona e l’Atletico Madrid. I prossimi contatti serviranno a capire le possibilità della Roma di arrivare a Dovbyk.