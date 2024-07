Milan, arriva con lo scambio: così regalano il colpaccio a Fonseca

Colpo Milan con lo scambio: i rossoneri possono mettere a segno un grande affare regalando a Fonseca un colpaccio, cifre e dettagli

Dalla tournée negli Stati Uniti, Paulo Fonseca attende risposte importanti dal suo Milan. E nel frattempo, le attende, fuori dal campo, dal club, chiamato ad accelerare finalmente sul mercato per quei rinforzi che sarebbero fondamentali. C’è da stringere i tempi e fare presto, per consegnare al tempo una rosa completa entro l’inizio del campionato.

Milan al lavoro su diversi fronti, con operazioni da mettere a segno in tutti i reparti. Particolarmente caldo il centrocampo, dove Fofana, nel ruolo di mediano difensivo, è il preferito dei rossoneri. Il Diavolo, però, non vuole partecipare ad aste e valuta anche nomi alternativi: uno potrebbe essere Sofyan Amrabat.

Su Calciomercato.it, abbiamo raccontato anche, in questi giorni, come l’affare Samardzic non sia alternativo a quello per Fofana. Ma c’è ancora da fare per il centrocampista serbo dell’Udinese, per il quale c’è dialogo, ma la trattativa non decolla. Milanlive ha intervistato la giornalista friulana Monica Tosolini per parlare dell’affare Samardzic.

In particolare, la Tosolini, giornalista di ‘Telefriuli’ e ‘Udineseblog, ha spiegato: “L’Udinese non è stata molto contenta che il Milan abbia parlato prima con l’entourage di Samardzic. C’è stato un contatto, ma non ancora una vera e propria trattativa. Il prezzo è fissato a 25 milioni di euro, ci si può arrivare con bonus e percentuale sulla rivendita. Il Milan si è opposto all’inserimento di giovani come Bartesaghi, Zeroli e Colombo, ma anche Pobega può interessare all’Udinese. Per il momento, l’agente fa sapere che non è ancora stato contattato per l’inserimento in questa trattativa. Comunque, le parti sembrano intenzionate a trovare una quadra, il Milan è l’unica squadra che si è fatta veramente avanti”.