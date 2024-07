Milan: Fofana il preferito, ma niente aste. Ecco le alternative | CM.IT

Le ultime notizie sul centrocampo del Milan. L’affare Fofana non ha ancora visto la fumata bianca: ecco cosa sta succedendo

Come scritto qualche giorno fa, l’affare Youssouf Fofana al Milan ricorda per molti aspetti quello che dopo una lunghissima trattativa portò Samu Chukwueze a vestire la maglia rossonera. Il Monaco, come fece lo scorso anno il Villarreal, non ha alcuna intenzione di mollare la presa, nonostante il francese abbia un contratto in scadenza solamente fra poco meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025.

E’ legittima la voglia del club del Principato di incassare il più possibile dalla cessione di un calciatore, che con un accordo più lungo, varrebbe certamente i 35 milioni di euro di cui sta parlando in queste ore. Ma è vero, allo stesso tempo, che i monegaschi hanno trattato fino a questo momento con il Milan per una cifra sui 20 milioni di euro e il Diavolo ha presentato un’offerta di poco inferiore. Dalle parti di Via Aldo Rossi c’è stata sempre la convinzione che l’affare possa andare in porto per qualcosa meno. Un pensiero avuto anche dagli intermediari che stanno curando l’affare.

La speranza del Monaco è che l’interesse del Manchester United (ma anche dell’Atletico Madrid) possa far alzare il prezzo. Oggi però i Red Devils appaiono concentrati su altri profili e non hanno presentato offerte ai francesi. Va specificato inoltre, che il Milan non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. Avere il sì del calciatore, pronto a firmare un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione, per almeno quattro anni, come dimostra l’affare Zirkzee, può chiaramente non bastare.

Calciomercato Milan: Fofana in pole, ma ecco le alternative

Fofana è sicuramente il primo nome sulla lista per rafforzare il centrocampo, ma il Milan è pronto a muoversi su altre strade qualora l’affare non dovesse decollare.

I movimenti in mediana sono diversi. Questo perché sono possibili le cessioni di due tra Bennacer, Adli e Pobega; questo perché il Diavolo è in forte pressing su Samardzic e nutre ancora una piccola speranza su Rabiot. Ma sul taccuino di Moncada ci sono anche calciatori con caratteristiche più difensive, come Sofyan Amrabat e André Trindade del Fluminense. Il Diavolo dunque non si farà trovare impreparato ad un eventuale naufragio dell’affare Fofana, ma si aspettano novità dal Principato.