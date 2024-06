Chiamata al Milan e prezzo già noto: il punto su André | CM.IT

Non solo attaccanti e telenovela Zirkzee, in casa Milan si studiano anche le giuste strategie per rinforzare il centrocampo

Nonostante il corteggiamento che va avanti ormai da mesi, il cartello lavori in corso non è stato ancora rimosso sul sentiero che conduce il Milan verso il nuovo centravanti. Come raccontato in più di un’occasione, il club rossonero non ancora perso le speranze di arrivare all’obiettivo principale, che resta Joshua Zirkzee, ma le difficoltà di addivenire ad un’intesa sulle commissioni hanno favorito, da un lato il ritorno di fiamma di vecchie corteggiatrici come Juventus, Arsenal e Manchester United, dall’altro l’esplorazione da parte della dirigenza rossonera di piste alternative.

La voglia di una squadra più olandese, come detto nei giorni scorsi, non riguarda tuttavia solamente il reparto avanzato. A centrocampo, ad esempio, piace molto Mats Wieffer, valutato quasi 30 milioni di euro dal Feyenoord. Una cifra importante, che accomuna il il mediano 24enne ad un altro profilo che è stato accostato nelle ultime ore al club rossonero.

Milan, dal prezzo alla concorrenza: il punto su André

Stiamo parlando di André del Fluminense. Tra i maggiori protagonisti della vittoria in Coppa Libertadores, il centrocampista ventiduenne è da tempo sul taccuino di numerosi club inglesi, compresi Fulham e Liverpool. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il suo dossier è finito sulle scrivanie di Casa Milan almeno un mese fa e all’epoca è stato accolto con un po’ di freddezza, non dettata certo da considerazioni tecnico-tattiche.

A destare qualche perplessità, infatti, è stata la valutazione iniziale fatta dal club di Rio De Janeiro. Facendo leva sulle proposte inglesi, ma anche su alcuni interessamenti da Germania e Spagna, la dirigenza carioca parte da un prezzo di almeno 30 milioni di euro per un calciatore reduce da un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro, avuto a fine aprile. Una cifra che, ad oggi, sembra più facilmente affrontabile dal mercato inglese, destinato ad una via vai importante di centrocampisti da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Promosso in prima squadra nel 2021, André ha collezionato 185 presenze, 4 gol e 3 assist.