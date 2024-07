Milan: Fofana subito, Samardzic a fuoco lento | CM.IT

Le ultime sui possibili rinforzi a centrocampo. Il Diavolo è pronto a mettere a segno il doppio colpo: il punto della situazione

Il blitz nella giornata di ieri di Gerry Cardinale a Milano ha portato il Milan a premere ulteriormente il piede sull’acceleratore su determinate trattative. Questi sono i giorni – come vi stiamo raccontando – di Pavlovic e Fofana. Il Diavolo ha ottenuto il sì sia del difensore che del centrocampista: il serbo ha sposato il progetto rossonero, dando il via libera ad un contratto da 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione. Il centrocampista, invece, è pronto a guadagnare una cifra vicina ai tre milioni di euro netti.

E’ tutto davvero apparecchiato e il Milan è intenzionato ad arrivare a dama con i rispettivi club: con il Salisburgo si può chiudere ad una ventina di milioni, con il Monaco a qualcosa meno, tra i 14-18 milioni con i bonus, nonostante i sondaggi pericolosi di Manchester United e Atletico Madrid. Nelle prossime ore, dunque, avremo novità in merito e dalle parti di Casa Milan si respira cauto ottimismo per una chiusura non così lontano.

Servirà un po’ più di tempo per Samardzic, per il quale la trattativa è iniziata da poco, nonostante un interessa che risale a diversi anni fa. Geoffrey Moncada lo stima parecchio e vuole provare a regalarlo a Paulo Fonseca, sapendo che per il serbo potrebbe essere un’occasione importante per approdare in un grande club, dopo che diverse trattative sono naufragate.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Samardzic: il punto

Anche nelle ore scorse – come confermato a Calciomercato.it – ci sono stati dei contatti positivi per Samardzic con il suo entourage e il papà-agente, non appare un ostacolo insuperabile. C’è sintonia tra le parti e il desiderio di arrivare a dama.

C’è il sì del centrocampista ma va trovata l’intesa anche con l’Udinese, che è consapevole del fatto che la partenza del giocatore non possa più essere rimandata. La valutazione iniziale è di 25 milioni di euro, con il Milan che non vorrebbe andare oltre i 15 milioni. Ci si può venire incontro, magari inserendo delle contropartite tecniche. Attenzione così soprattutto al profilo di Tommaso Pobega, per il quale il Milan è pronto a valutare delle offerte. Il Diavolo a prescindere ad un eventuale scambio con i bianconeri, dovrà cedere per far spazio a Samardzic. Nelle chiacchierate è emerso il profilo di Zeroli, ma per il Milan è incedibile. Altre idee? Non sono da escludere, di giocatori in esubero d’altronde il Diavolo ne ha tanti. Oggi però il club rossonero è concentrato su altre trattative, ma proverà a cogliere questa opportunità, che piace davvero a tutti.