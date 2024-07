Milan, Samardzic pallino di Moncada: le condizioni per il colpo

Le ultime sul centrocampista classe 2002 che il Milan vorrebbe mettere a disposizione di Paulo Fonseca prima della chiusura del mercato

Saranno giorni caldi per il Milan. Il club rossonero è intenzionato a mettere a segno nuovi colpi dopo aver chiuso l’affare Alvaro Morata.

Così in queste ore si proverà a stringere con il Salisburgo per Pavlovic, con il Diavolo che ha premuto il piede sull’accelatore e dopo aver trovato l’accordo con il giocatore per 1,6-1,8 milioni, è pronto a farlo con gli austriaci per una ventina di milioni di euro. Le parti non sono così distanti e la fumata bianca può arrivare a breve. C’è la convinzione, inoltre, che a breve possa decollare anche la trattativa per Fofana, che ha sposato il progetto Milan. Anche in questo caso serve il via libera da parte del Monaco, per una cifra di poco inferiore ai venti milioni.

Questi però sono anche le ore di Lazar Samardzic. Il Milan negli ultimi giorni ha riallacciato i contatti con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Il classe 2002, nato a Berlino, è un pallino di Geoffrey Moncada da anni.

Milan, colpo Samardzic: il punto sulla trattativa

Al calciatore in questi anni hanno pensato tutte le big del campionato, ma nessuno è riuscito a prenderlo. Il discorso commissioni, con il padre da sempre un osso duro, non può essere sottovalutato. Il centrocampista ha detto sì al Milan, ma chiaramente non basta. Oltre all’accordo con i suoi agenti serve anche quello con l’Udinese e in queste ore, prima della partenza per gli USA, in programma il 25 luglio, ci saranno nuovi contatti tra le parti.

I bianconeri valutano il calciatore 25 milioni di euro, con il Milan che al momento non vorrebbe andare oltre i 15 milioni, con l’inserimento di una contropartita tecnica. Attenzione in questo senso a Tommaso Pobega, che può andare in Friuli. Il Diavolo a prescindere dal possibile inserimento di un giocatore nella trattativa con i bianconeri – non è da escludere anche la possibilitĂ Adli, c’è invece stato un no secco per Zeroli da parte del Diavolo – ha bisogno di cedere qualcuno a centrocampo per far spazio al doppio colpo perchĂ© Samardzic non è alternativo a Fofana. Il serbo infatti è visto come quel calciatore di qualitĂ , con dei gol nelle gambe, che può fare sia la mezzala, in un 4-3-3, che il trequartista nel 4-2-3-1. Il francese invece è il classico mediano, che potrĂ dare una mano alla difesa e ridare equilibrio ad una squadra che ha subito troppi gol la scorsa stagione.