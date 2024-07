Milan, Ibra scatenato: arriva la fumata bianca | CM.IT

Il Milan è pronto a mettere altri colpi e i prossimi giorni sono quelli della svolta: Paulo Fonseca si augura di avere almeno due rinforzi il prima possibile

Il Milan partirà per gli Stati Uniti il prossimo 25 luglio. Lì la squadra di Paulo Fonseca ritroverà i tanti nazionali, che hanno giocatori gli Europei e la Copa America. Ci saranno certamente Christian Pulisic e Rafa Leao, pronti a tornare a correre e sudare con il resto dei compagni.

Non ci saranno, però, ancora volti nuovi. Alvaro Morata, che nel frattempo si sta godendo le vacanze dove ha familiarizzato con Theo Hernandez, arriverà solo ad agosto inoltrato. Così il primo a volare in America potrebbe essere il secondo colpo della campagna acquisti di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. I prossimi d’altronde saranno quelli della chiusura dell’affare Pavlovic. Un affare, che come scritto su Calciomercato.it, può andare in porto per una cifra sui venti milioni di euro. La distanza tra offerta e richiesta si è ridotta e c’è la concreta speranza che la fumata bianca possa arrivare già nel corso della settimana che si apre domani. Comunque vada saranno dei giorni fondamentali per Pavlovic, che ha già detto sì al Milan per un contratto da 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione.

Ma la settimana che si apre darà risposte importanti anche per altre due trattative. Il Milan vuole chiudere presto per Youssouf Fofana. Quella per il francese è una trattativa che ricorda quella che lo scorso anno portò Chukwueze in rossonero.

Milan, non solo Fofana: la settimana dei centrocampisti

Servì un po’ di tempo, ma alla fine arrivò la fumata bianca tanto attesa. Anche in questo caso il giocatore ha detto sì al Milan, ma il Monaco ha mostrato di essere un osso duro, partendo da una richiesta da 30 milioni di euro. Ora si può arrivare a dama per meno di 20 milioni di euro e il via libera potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

La settimana che sta per iniziare, inoltre, farà chiarezza sulla trattativa per Samardzic. Sono infatti previsti ulteriori contatti tra le parti. Il Diavolo vuole un altro centrocampista, ma per il bosniaco va trovata la quadra con il suo entourage, facendo i conti con il problema commissioni, e poi anche con l’Udinese. I bianconeri vorrebbero 25 milioni di euro, il Milan non vuole andare oltre i 15 milioni con l’inserimento di qualche contropartita tecnica, come Tommaso Pobega. Il Diavolo – a prescindere dal sì dell’Udinese per l’italiano – dovrà comunque cedere qualcuno per far spazio ad un nuovo innesto oltre a Fofana.