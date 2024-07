Accordo Milan-Pavlovic: i dettagli e lo sprint aspettando Morata | CM.IT

Pavlovic è la prima scelta del Milan per rinforzare la difesa. Moncada e soci puntano a chiudere col Salisburgo già nella prossima settimana

Aspettando Morata, il Milan sprinta per rinforzare la difesa. In particolare la zona centrale, con Pavlovic nettamente in cima alla lista della spesa. Il club rossonero ha già il sì del difensore del Salisburgo e un accordo che, come raccolto da Calciomercato.it, è stato raggiunto sulla base di un ingaggio di 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione. In pratica circa il doppio dell’attuale stipendio del classe 2001, legato al club della Red Bull fino a giugno 2027.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, il Milan vuol provare a chiudere l’operazione già nella prossima settimana e per una cifra inferiore ai 25 milioni. Toccare al massimo quota 20 è l’obiettivo di Moncada e soci, i quali a maggio hanno avviato i primi contatti con l’entourage del centrale 23enne, che a Euro 2024 non ha brillato come del resto tutta la Serbia di Stojkovic, uscita subito ai gironi.

Pavlovic è diventata la priorità per il reparto arretrato dopo la decisione di ‘spostare’ Kalulu a destra. Ora il Milan sta dialogando con il Lipsia, come noto osso durissimo, avendo congelato almeno per il momento l’operazione Emerson Royal col Tottenham e senza una grossa uscita prima. Pagato dagli austriaci 7 milioni nell’estate 2022, il classe 2001 nato a Sabac è da tempo nei radar anche della Juventus, oltre che di società inglesi come l’Aston Villa.

Milan: Pavlovic, anche i gol nel repertorio

Pavlovic è cresciuto nelle file del Partizan Belgrado, lasciato definitivamente nel giugno 2020 per trasferirsi in Francia, al Monaco. È stato un calciatore dei monegaschi per poco più di due anni, collezionando però appena 12 presenze perché è stato girato in prestito prima al Cercle Bruges e poi al Basilea.

Nella Bundesliga austriaca è riuscito a imporsi, sfruttando il suo fisico imponente e l’abilità nell’uno contro uno. È fortissimo di testa, grazie ai 194cm di altezza. A 23 anni conta già 38 presenze con la maglia della Serbia, la prima conquistata a 19 anni, oltre che 4 gol. Non pochi per uno che di mestiere fa il difensore, 4 sono tra l’altro pure quelli siglati l’anno scorso con la maglia del Salisburgo. In tutto sono 11 quelli realizzati in carriera.