Milan, cambio di programma in difesa: si scalda la pista Pavlovic | CM.IT

Il calciomercato del Milan entra finalmente nel vivo. Il Diavolo si appresta a piazzare il colpo in difesa: il punto della situazione

Tutto su Strahinja Pavlović. E’ lui il nome giusto per la difesa. Il Milan ha scelto il centrale serbo per rafforzare il pacchetto arretrato di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, che in questi giorni a Milanello sta lavorando proprio sulla fase difensiva, sarebbe ben felice di accogliere un giocatore di piede sinistro. Nella rosa del Diavolo, d’altronde, quella del difensore mancino è una lacuna presente da diversi anni, che Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno deciso di colmare. A gennaio ci hanno provato seriamente per Alessandro Buongiorno, ma il costo del cartellino superiore ai 40 milioni di euro ha fatto arenare la trattativa. In queste settimane sono stati fatti così vari nomi: sono tornati di moda così i profili di Kiwior e Brassier ed è emerso quello di Diogo Leite dell’Union Berlino, che non hanno però mai convinto in pieno.

Strahinja Pavlović, centrale serbo classe 2001 del Salisburgo, messosi in luce anche agli Europei, invece, è davvero il nome giusto, tanto che il Milan in queste ore ha deciso di premere il piede sull’acceleratore. La trattativa, come appreso da Calciomercato.it, è entrata nella fase calda, con contatti sempre più costanti. Il giocatore ha detto sì al Milan e il Diavolo, così, è pronto a chiudere con il suo club di appartenenza. La valutazione è sui 25 milioni di euro, ma l’affare può andare in porto sui 20 milioni.

Calciomercato Milan, Emerson Royal congelato: priorità a Pavlovic

Per il Milan, che attende il via libera definitivo di Alvaro Morata, si prospettano, dunque, giorni davvero caldi. Senza dimenticare l’affare Youssouf Fofana. Il club rossonero è intenzionato a ripartire da tre colpi, che potrebbero davvero essere chiusi a breve.

Allo stesso tempo c’è una pista che si è raffreddata ed è quella di Emerson Royal. Il terzino piace tanto a Moncada, ma l’accordo con il Tottenham non è stato trovato. Il Diavolo è pronto a riprovarci più avanti, ma in questo momento – come confermato a Calciomercato.it – non è una priorità e le attenzioni in difesa sono state dirottate su Pavlovic. Nel frattempo Paulo Fonseca insisterà su Pierre Kalulu come terzino destro, che si alternerà a Davide Calabria, senza dimenticare Alessandro Florenzi, che non ha voglia di lasciare il Milan. Il colpo a destra può dunque essere rimandato.