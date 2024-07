Milan, i giorni di Morata: dalla finale alla firma. I dettagli dell’accordo | CM.IT

Le ultime sul colpo che porterà Alvaro Morata a vestire la maglia del Milan, già nei prossimi giorni. Ormai è tutto pronto

Il conto alla rovescia per vedere Alvaro Morata con la maglia del Milan è ormai partito da diversi giorni. I tifosi sono in attesa della fumata bianca per recarsi all’aeroporto e accogliere il loro nuovo bomber.

Come raccontato in questi giorni su Calciomercato.it, Giorgio Furlani e soprattutto Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di spingere forte per riuscire a convincere lo spagnolo ad accettare la proposta del Diavolo. Una proposta tecnica ed economica importante: il Milan, infatti, ha messo sul piatto del giocatore un ruolo da assoluto protagonista. Morata diventerebbe il punto di riferimento in avanti, raccogliendo l’eredità di Olivier Giroud, anche fuori dal campo. Dentro, invece, andrebbe a completare il tridente offensivo con Christian Pulisic e Rafa Leao.

Calciomercato Milan, Morata rossonero: i dettagli dell’accordo

La proposta è allettante, come detto, anche a livello economico, con il Milan intenzionato a trattare il leader delle Furie Rosse come uno dei big della rosa, con un contratto importante sui cinque milioni di euro netti a stagione più bonus.

A sorprendere è anche la durata dell’accordo: nonostante i quasi 32 anni (li compirà il prossimo ottobre) Morata può firmare un quadriennale. Un investimento, dunque, considerevole per un Milan che ha fretta di chiudere il discorso numero nove. Nessun problema chiaramente per il cartellino, con il club rossonero chiamato a versare i soldi della clausola rescissoria (dalla Spagna giunge notizia che ammonti sui 15 milioni e non a 13 come scritto negli ultimi giorni) nelle casse dell‘Atletico Madrid.

E’ dunque tutto davvero apparecchiato. Dalle parti di via Aldo Rossi si respira un più che cauto ottimismo. Il giocatore ha detto sì al Milan, ma serve l’ultimo ok definitivo, atteso per la conclusione degli Europei, già lunedì. Salvo clamorosi colpi di scena – e al Milan sono sempre dietro l’angolo – dunque, Alvaro Morata è pronto a sbarcare in Italia nelle ore successive alla finale per svolgere le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Se non dovessero esserci sorprese o intoppi (Simeone può convincerlo a rimanere ai Colchoneros), lo spagnolo completerà l’iter già entro la prima metà della prossima settimana (martedì e mercoledì i giorni segnati in rosso, se la fumata bianca dovesse arrivare lunedì come è ipotizzabile), anche per partire il prima possibile per le meritate vacanze. Se si dovesse andare oltre, non sarebbe certo un buon segnale. Il conto alla rovescia, per l’ultimo sì è dunque davvero iniziato, ma per Morata ora la testa è alla finale degli Europei contro l’Inghilterra.