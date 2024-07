Conferme su Pavlovic: il Milan sceglie il gigante serbo, ecco il prezzo | CM.IT

Il Milan sceglie Pavlovic in ottica del possibile addio di Malick Thiaw. Ecco la situazione in casa rossonera per il difensore

Pochi giorni fa in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Guidi non aveva avuto dubbi ad indicare il nome di Strahinja Pavlovic per il reparto difensivo del Milan. Il calciomercato rossonero non si è ancora sbloccato, ma nei prossimi giorni è atteso il primo colpo.

Il Diavolo, infatti, è pronto a mettere le mani su Alvaro Morata. L’ottimismo sta crescendo e in prossimità della fine degli Europei può davvero arrivare la fumata bianca. Il centravanti è la priorità , ma poi il Milan farà entrare altri calciatori per migliorare la rosa di Paulo Fonseca.

Come affermato da Zlatan Ibrahimovic, però, servono anche le uscite per poter accogliere forze fresche. Oltre agli esuberi come Alexis Saelemaeers, Daniel Maldini ,Lorenzo Colombo (sul quale c’è l’Empoli), Marco Nasti, Divock Origi e Ballo-Toure, il Diavolo potrebbe cedere anche Malick Thiaw e Ismael Bennacer. E’ evidente che con l’addio del centrale tedesco e dell’algerino, il Milan si ritroverebbe tra le mani un tesoretto da un’ottantina di milioni che reinvestirebbe immediatamente. Per il centrocampo il prescelto ha un nome e un cognome, Youssouf Fofana, per il quale serve trovare un accordo con il Monaco.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: salgono le quotazioni di Pavlovic

Per quanto riguarda il difensore centrale, come detto, attenzione a Strahinja Pavlovic. Il nome fatto dal collega de La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi, sta prendendo sempre più piede. Il suo profilo piace parecchio a Geoffrey Moncada e negli ultimi giorni, come è stato confermato a Calciomercato.it, ci sono stati diversi contatti tra le parti.

Il prezzo del giocatore classe 2001 del Salisburgo non è ancora elevatissimo, sui 25 milioni, e il Milan si augura di poterlo acquistare per qualcosa meno, per ventina di milioni. Bisogna chiaramente fare attenzione ai club di Premier League ma Pavlovic ha le caratteristiche che il Diavolo sta cercando. D’altronde non è certo una novitĂ che il club rossonero abbia voglia di inserire in rosa un giocatore di piede mancino. Il serbo andrebbe così a colmare una lacuna che persiste da anni e che il Milan in inverno aveva provato a risolvere provando a prendere Alessandro Buongiorno, ma la richiesta di Cairo, superiore ai 40 milioni di euro, hanno fatto tramontare la trattativa. Oggi il nome caldo per il ruolo di centrale è dunque quello di Pavlovic. Ha perso quota, invece, Diogo Leite dell’Union Berlin sul quale c’è il Bologna.