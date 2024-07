Bennacer verso la Saudi Pro League: l’Arabia fa due volte ricco il Milan | CM.IT

Il Milan è pronto a cedere altri calciatori. Il Diavolo potrebbe così avere tra le mani un tesoretto da oltre 100 milioni di euro

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato. Nessun colpo per il Diavolo né in entrata né in uscita. L’unico movimento degno di nota è legato all’addio di Charles De Ketelaere, per il quale di fatto, non c’è stata alcuna trattativa, con l’Atalanta, che ha deciso di riscattarlo alle condizioni dettate la scorsa estate, a circa 27 milioni totali

Inevitabilmente luglio dovrà essere il mese del Milan. Il tifoso è in agitazione e aspetta con ansia i primi colpi. Ben presto capiremo cosa ne sarà di Joshua Zirkzee o se il Diavolo sarà davvero chiamato a virare su altri obiettivi. La possibilità del Manchester United, d’altronde, sta diventando sempre più concreta, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Come più volte detto, il Milan ha comunque le idee chiare e sa benissimo che serviranno anche un centrocampista, un terzino destro e un difensore centrale, oltre al centravanti. Gli acquisti, però, inevitabilmente saranno di più, questo perché non mancheranno le cessioni. Anche questa estate dunque assisteremo al player trading, che consentirà al club di mettere a bilancio delle plusvalenze. Oggi sono da escludere le partenze di Mike Maignan, Rafa Leao e Theo Hernandez, come affermato da Zlatan Ibrahimovic, ma c’è chi ha le valigie in mano.

Calciomercato Milan, Bennacer verso l’Arabia Saudita

Il primo nome cerchiato in rosso è sicuramente quello di Ismael Bennacer. Della possibilità di un addio verso l’Arabia Saudita dell’algerinno ve ne abbiamo parlato a marzo e tale ipotesi sta prendendo sempre più piede. E’ un’idea concreta che nei prossimi giorni – come appreso da Calciomercato.it – può concretizzarsi in qualcosa di veramente serio.

Bennacer è attratto dalla possibilità di approdare in Arabia Saudita e ha sempre pensato che sarebbe stata una meta che prima poi avrebbe raggiunto. I contatti sono continui e si stanno davvero creando i presupposti per un addio immediato. Il prezzo di Bennacer è fissato dalla clausola da 50 milioni di euro, ma per qualcosa meno la trattativa potrebbe comunque decollare. L’algerino non è comunque l’unico giocatore che può portare soldi freschi alle casse del Milan. L’altro indiziato a salutare la squadra è Malick Thiaw. Anche in questo caso sarebbero petrodollari visto che è il Newcastle che sta provando ad acquistarlo. La cifra giusta per salutare può essere quella di 30/35 milioni di euro. Il Diavolo dunque potrebbe avere tra le mani un tesoretto da oltre 100 milioni da cessioni, di calciatori che non farebbero di certo strappare i capelli ai tifosi.