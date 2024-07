Milan-Morata, via al countdown. Fonseca aspetta anche Fofana | CM.IT

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a piazzare il doppio colpo, magari già nei prossimi giorni

Archiviato definitivamente il capitolo Joshua Zirkzee, il Milan ha deciso di dirottare tutte le proprie attenzioni su Alvaro Morata. E’ l’attaccante della Nazionale spagnola, l’obiettivo numero uno per colmare il vuoto in avanti, lasciato da Olivier Giroud.

In queste ore così ci sono stati diversi contatti per riuscire ad arrivare a dama. Dalle parti di Casa Milan, in via Aldo Rossi, si respira grande ottimismo e la fumata bianca può arrivare a breve. D’altronde, come stiamo raccontando, è tutto apparecchiato, con il Milan chiamato a versare nelle casse dell’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola rescissoria e corrispondere al giocatore un contratto da circa cinque milioni di euro netti per almeno tre stagioni. Vanno limitati alcuni dettagli e si sta lavorando su questo ed ottenere il via libera definitivo da parte di Morata. C’è la speranza che l’affare possa vedere il traguardo finale in prossimità della fine degli Europei, magari tra lunedì e martedì. C’è ottimismo e la convinzione, comunque vada, che la trattativa non potrà andare per le lunghe.

Calciomercato Milan, non solo Morata: ore d’attesa per Fofana

L’acquisto dell’attaccante è chiaramente la priorità del Milan, ma allo stesso tempo il Diavolo proverà a mettere le mani, il prima possibile, anche su un centrocampista.

Al club rossonero serve un giocatore, che possa dare una mano al reparto difensivo, e il profilo in cima alla lista continua ad essere quello di Youssouf Fofana, il Milan non ha ancora affondato il colpo. Un’attesa rischiosa, con i club inglesi sempre pronti a far saltare il banco. Tra il Diavolo e il giocatore c’è una bozza d’accordo a tre/quattro milioni di euro netti a stagione, ma serve l’intesa con il Monaco. Chi sta curando la trattativa – come appreso da Calciomercato.it – è convinto che l’affare possa andare in porto per una venti milioni di euro, ma il club del Principato vorrebbe incassare di più. Con la conclusione degli Europei l’affare è chiaramente entrato nel vivo. Un’eventuale cessione importante – magari quella di Ismael Bennacer in Arabia Saudita – darebbe l’accelerata necessaria. Sullo sfondo resta comunque il nome di Hojbjerg, ma attenzione ad altre idee. Una di queste, che porta al belga Amadou Onana, può davvero accendersi nei prossimi giorni.