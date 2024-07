Milan, pressing per Morata: ottimismo per la fumata bianca | CM.IT

Le ultime sull’attacco del Milan. Il club rossonero è intenzionato a chiudere per Alvaro Morata il prima possibile: il punto della situazione

Archiviato definitivamente il capitolo Joshua Zirkzee, il Milan è intenzionato a regalarsi il centravanti della nuova stagione il prima possibile. Ieri Zlatan Ibrahimovic e tutta la dirigenza rossonera non ha voluto fare nomi, parlando solamente di un mister X per l’attacco, ma in realtà l’obiettivo primario del Diavolo ha da giorni un volto ben definito ed è quello di Alvaro Morata.

E’ lo spagnolo il prescelto dal club per colmare quella lacuna lasciata da Olivier Giroud. Giorgio Furlani, entusiasta del giocatore spagnolo, e Zlatan Ibrahimovic sono dunque in pressing per convincere l’ex Juventus ad accettare il Milan. Nelle ultime ore – come appreso da Calciomercato.it – ci sono stati nuovi contatti tra il Diavolo e l’entourage dell’attaccante e dalle parti di via Aldo Rossi si respira serenità e fiducia, per una fumata bianca che potrebbe arrivare a giorni, verosimilmente in prossimità della fine degli Europei.

Alvaro Morata, oggi, è concentrato sulla semifinale contro la Francia, ma le sue giornate così come quelle della moglie non sono state per nulla serene. In Spagna si respira un’aria davvero pesante e questo potrebbe spingere la famiglia e il giocatore stesso a far ritorno in Italia. Tocca, dunque, all’attaccante scegliere se accettare il corteggiamento del Milan o continuare a giocare per i Colchoneros, che nel frattempo stanno cercando con forza un nuovo centravanti.

Calciomercato Milan, Morata a giorni: il punto sull’attacco

E’ evidente che Alvaro Morata al Milan è un affare destinato a chiudersi nei prossimi giorni, in un modo o nell’altro. D’altronde tutto è abbastanza apparecchiato, con il Diavolo chiamato a pagare i 13 milioni di euro della clausola e a mettere sul piatto un contratto di 3/4 anni da almeno 4,5/5 milioni di euro, con i bonus, netti a stagione.

A Casa Milan sale l’attesa per un colpo che potrebbe finalmente aprire il calciomercato dei rossoneri, andando a colmare quella lacuna che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi, ma anche un po’ a Paulo Fonseca, che ieri ha dovuto iniziare la stagione con i soli Marco Nasti e Lorenzo Colombo in attacco.

Presto arriverà Luka Jovic ,ma il Milan, oltre ad Alvaro Morata sta pensando di aggiungere in rosa un altro centravanti, un jolly, una punta di movimento come Memphis Depay, ma attenzione chiaramente anche a Jonathan David che può lasciare il Lille per una cifra sui 25/30 milioni. Sullo sfondo resta Lukaku, un’idea che il Milan può prendere in considerazione soprattutto se l’affare Morata dovesse collassare