Zirkzee in stallo, Furlani vota Morata: le ultime sull’attacco del Milan | CM.IT

Le ultime notizie legate all’attacco del Milan. I rossoneri sono alla ricerca del dopo Olivier Giroud: ecco cosa sta succedendo

Ormai da circa un mese la trattativa che avrebbe dovuto portare Joshua Zirkzee al Milan sta vivendo una fase di stallo. L’affare, come è noto a tutti, si è arenato sullo scoglio delle commissioni. Non è bastato, dunque, essere pronti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro e aver raggiunto l’accordo con il calciatore per la fumata bianca.

Le richieste dell’entourage dell’olandese stanno rappresentando tutt’ora un ostacolo insormontabile. Gli agenti del calciatore del Bologna hanno così iniziato a flirtare sempre più insistentemente con il Manchester United. Oggi, chiaramente, Zirkzee è un po’ più lontano dal Milan, ma il Diavolo non ha smesso di credere di poterlo prendere, chiaramente alle proprie condizioni.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera si sta muovendo, sondando il mercato degli attaccanti. Da qualche giorno così sono aumentati i rumors attorno a Romelu Lukaku. Il calciatore è alla ricerca di una nuova squadra ed è stato proposto sia ai rossoneri che al Napoli, oltre che al Manchester United. Oggi alle condizioni dettate dal Chelsea è, però, impossibile che l’affare possa decollare con il Diavolo.

Calciomercato Milan, via l’idea Morata: il punto sul colpo spagnolo

E’ molto più semplice, invece, che sia la trattativa relativa ad Alvaro Morata a farlo. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Un’operazione decisamente meno dispendiosa di altre, che – come appreso da Calciomercato.it – trova il pieno consenso di Giorgio Furlani.

Il calciatore, che piace particolarmente all’AD del Diavolo, ha una clausola di 12/13 milioni di euro e potrebbe dire sì per uno stipendio non alto (sui 4,5/5 milioni di euro), a cifre in linea con quelle dei big del Milan e non andrebbe, dunque, a creare problemi all’interno dello spogliatoio. Fattori questi che non possono certamente essere trascurati.

Morata al Milan piace e non è certo un interessamento che nasce dall’oggi al domani, ma i contatti nell’ultimo periodo si sono intensificati, come era successo lo scorso anno, ma poi non se ne fece nulla. Bisogna, comunque aspettare qualche giorno – verosimilmente la fine degli Europei – per capire le reali intenzioni dello spagnolo. L’attaccante nelle scorse ore aveva manifestato pubblicamente la volontà di rimanere all’Atletico Madrid. Una presa di posizione utile a spazzare via le notizie relative all’Arabia Saudita. L’Italia occupa un posto speciale nel cuore di Morata  – non è un segreto cha nei suoi pensieri continui ad esserci sempre la Juve – e appare piuttosto evidente che un ritorno in Serie A prima o poi ci sarà .