Non solo Napoli e Milan su Lukaku: nuova pista per un ritorno al passato | ESCLUSIVO

Romelu Lukaku sempre al centro dei rumors di mercato del Milan e del Napoli. Ma spunta una nuova pretendente per un clamoroso ritorno al passato

La sessione estiva di calciomercato si è aperta ufficialmente ieri, ma già si può dire che sarà dedicata soprattutto agli attaccanti. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Romelu Lukaku, che tornerà al Chelsea dopo una stagione in prestito alla Roma.

Il club giallorosso non ha intenzione di pagare i 40 milioni di euro chiesti dai Blues per la cessione a titolo definitivo del centravanti belga. Proprio l’eliminazione della sua Nazionale da Euro 2024 dopo la sconfitta contro la Francia potrebbe accelerare le trattative per il nuovo trasferimento di Big Rom. Due club di Serie A stanno provando a farlo restare in Italia: in pole c’è il Napoli che si è mosso per primo con l’arrivo di Antonio Conte in panchina che lo stima moltissimo e lo volle a tutti i costi all’Inter, anche se prima va ceduto Osimhen. Ma nelle ultime ore si registrano passi avanti del Milan, sempre alle prese con la necessità di sostituire Giroud finito da svincolato nella MLS americana, dopo che si è arenata la trattativa per Zirkzee. Per Lukaku, tuttavia, potrebbe anche esserci un clamoroso ritorno al passato.

Calciomercato: Lukaku tra Milan, Napoli e… Manchester United

Proprio Lukaku e Zirkzee sono al centro di un intreccio di mercato che non coinvolge soltanto il Milan. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, anche il Manchester United è sulle tracce dei due centravanti.

A differenza dei rossoneri, però, i Red Devils sembrano disposti a pagare sia i 40 milioni di euro della clausola al Bologna che le alte commissioni chieste dagli agenti di Zirkzee per portarlo in Premier League. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, tra le alternative all’olandese c’è anche Romelu Lukaku, per il quale si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo la cessione dell’estate del 2019 all’Inter. In questi cinque anni, tuttavia, è cambiato tutto sulla sponda United del Manchester: dall’allenatore – che allora era Solskjaer e adesso ten Hag – alla dirigenza, con gli arrivi ad aprile di Blanc come direttore generale e Wilcox come direttore tecnico oltre alla ufficializzazione di Ashworth come direttore sportivo. Insomma, un affare difficile ma non impossibile, anche se bisognerebbe capire come prenderebbero la notizia del suo ritorno i tifosi.