Brutte notizie per il Milan: è tutto pronto per lo ‘scippo’ di Zirkzee

Il Milan è disposto a pagare la clausola da 40 milioni, scattata ieri e valida fino al 15 agosto, ma resta il problema commissioni

Le ultime notizie su Zirkzee non sono positive per il Milan, anche se non del tutto negative. Partiamo da quella brutta: secondo ‘Sky Sport De’, il Manchester United è pronto a pagare la clausola da 40 milioni di euro scattata nella giornata di ieri.

Per la fonte tedesca, ten Hag ha già avuto dei colloqui diretti con l’attaccante del Bologna, suo connazionale. In sostanza i ‘Red Devils’ fanno sul serio per il classe 2001 esploso nella passata stagione con la maglia rossoblù, tanto che avrebbero già preparato tutto per il pagamento della clausola che sarà valida fino al 15 agosto.

Probabilmente lo United è disposto anche ad accontentare Kia Joorabchian, il quale ha chiesto circa 15 milioni di euro di commissioni da dividere poi con la famiglia di Zirkzee e con lo stesso 23enne di Schiedam. Proprio le commissioni sono lo ‘scoglio’ su cui è andato a sbattere il club rossonero, anch’esso pronto a prendere il calciatore versando 40 milioni nelle casse del Bologna.

Da ‘Sky Sport DE’, però, arriva anche una news diciamo confortante per il Milan e i suoi tifosi, ovvero che Zirkzee ancora non ha preso una decisione riguardo il suo futuro. Le riserve le scioglierà dopo Euro 2024. Sappiamo che la priorità del calciatore cresciuto nel Bayern Monaco è la permanenza in Italia e in Serie A, campionato in cui ha trovato la sua dimensione. Di conseguenza il Milan, il quale però senza accordo sulle commissioni sarebbe ‘costretto’ a mollare tutto virando su altri profili. Per esempio su Lukaku.

Non solo Zirkzee: Milan al lavoro anche per centrocampo e difesa

Il calciomercato del Milan non è comunque fermo a Zirkzee e più in generale all’attacco, anche se il tema prima punta – cioè erede Giroud – rimane centrale. Ibrahimovic e soci sono al lavoro pure per rinforzarsi a centrocampo, in cima alla lista c’è Fofana del Monaco senza dimenticare la pista Rabiot, e in difesa. Per la corsia destra è in atto un pressing per arrivare a Emerson Royal.

Come raccolto da CM.IT, il Milan non vorrebbe andare oltre i 15 milioni di euro per il cartellino del laterale brasiliano. I contatti col Tottenham proseguiranno anche nei prossimi giorni per avvicinarsi alla fumata bianca. L’altro nome è Tiago del Lille, allenato già da Fonseca. L’arrivo di Emerson Royal, o comunque di un altro esterno basso porterebbe all’addio di Florenzi, il quale ha già manifestato la volontà di riavvicinarsi a casa, vale a dire a Roma.