Rabiot dribbla il futuro e attacca l’Italia: che stoccata citando Allegri | VIDEO CM.IT

Adrien Rabiot risponde alle domande sul futuro in zona mista dopo la vittoria della Francia contro il Belgio: cita anche Allegri

DA DUSSELDORF – La Francia passa a fatica contro il Belgio grazie a un ‘gollonzo’ che è un’autorete di Vertonghen. Continua Euro 2024 quindi per i tanti giocatori della Serie A, tra cui Adrien Rabiot. Anche se il centrocampista da oggi è ufficialmente svincolato e un ex Juve.

Il suo futuro è ancora un rebus totale e in zona mista abbiamo provato a chiedergli qualche dettaglio: “Un messaggio per i tifosi bianconeri? Non ho deciso ancora niente, sono concentrato sulla nazionale e poi vedremo dopo cosa succederà, ora non ho voglia di parlare di questo. Sono concentrato qui, vedremo cosa succederà. Sono sempre in contatto con la società e si deciderà qualcosa dopo l’Europeo”.

Poi Rabiot parla della nostra Nazionale e della delusione del ko con la Svizzera, non risparmiando un commento anche un po’ ironico e citando addirittura Allegri: “Non siamo belli? Non importa essere belli. Hai visto l’Italia? Non è stata bella e non ha neanche vinto, quindi non conta essere belli come dice Allegri. Bisogna vincere e lo abbiamo fatto, abbiamo comunque fatto una bella partita. Se sono sorpreso dell’eliminazione? Per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo, non erano messi bene e visto quanto ha fatto la Svizzera prima erano molto più forti. Non posso dire che sono sorpreso, poi sono anche una squadra giovane con un nuovo allenatore, quindi devono lavorare e ci sta. È una delusione per tutti, ma avrà la possibilità di fare meglio anche al Mondiale”.