“Ti aspettiamo a Milano”: la reazione di Lukaku | VIDEO CM.IT

Romelu Lukaku fuori da Euro 2024 per mano della Francia: la reazione del belga in zona mista a chi gli dà appuntamento a Milano

Romelu Lukaku saluta la Germania. L’ostacolo Francia si è rivelato troppo alto da superare per il Belgio di Tedesco, battuto soltanto nei minuti finali a causa di un autogol di Vertonghen.

Una sconfitta che non ha però cancellato quanto di buono fatto durante tutto l’arco del match da parte dei Diavoli Rossi che, infatti, subito dopo il triplice fischio finale sono stati applauditi dai tanti tifosi presenti sugli spalti. Ora è tempo di vacanze e di pensare al futuro, soprattutto per Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma.

Il 29enne di Anversa è tra i nomi nel mirino di Milan e Napoli, due club che hanno la necessità di acquistare un bomber per la prossima stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, i rossoneri vorrebbero Lukaku soltanto in prestito e ritengono eccessivi i 7 milioni di ingaggio percepiti dal calciatore. Contatti comunque in corso tra le parti per valutare l’esistenza della possibilità di trovare una quadra. Proprio Milano è aleggiata anche nella zona mista dello stadio di Dusserdolf all’uscita dell’ex attaccante dell’Inter e del Manchester United, come ripreso dal nostro inviato.

Appuntamento a Milano: la risposta di Lukaku

Non ha rilasciato dichiarazioni Lukaku dopo il ko del Belgio contro la Francia, ma ha trovato modo comunque di far parlare di sé, lasciando l’impianto.

Il belga, infatti, è stato stuzzicato dai giornalisti italiani presenti nella zona mista proprio sul tema futuro. “Ti aspettiamo a Milano?” la frase che si è sentita mentre il calciatore passava per lasciare lo stadio. Giusto il tempo di girarsi per Lukaku e accennare un sorriso come risposta alla domanda. Ora è tempo di dedicarsi a qualche giorno di vacanza e a staccare la spina, mentre si delineerà il suo futuro che potrebbe essere ancora una volta in Italia.

Il Milan ci pensa, il Napoli potrebbe regalarlo a Conte, il miglior allenatore mai avuto da Lukaku come lo stesso calciatore ha affermato qualche giorno fa. Se sarà anche il prossimo non è ancora il momento di scoprirlo. Questo è il momento delle vacanze. E di una risata che solo il tempo forse riuscirà a decifrare.