Milan, pressing per Emerson Royal: un terzino gli fa spazio | CM.IT

Il Milan continua a dialogare per provare a mettere le mani sul terzino brasiliano del Tottenham. Da registrare inoltre il possibile addio di esterno basso. La situazione

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan, ma luglio sarĂ davvero un mese intenso. I rossoneri, infatti, devono portare a termine diversi affari per consegnare a Paulo Fonseca, prima dell’inizio della stagione, una squadra al completo. La prioritĂ – come ampiamente detto – è l’attaccante e il Diavolo continua a sperare di poter riuscire a mettere le mani su Joshua Zirkzee, anche se l’olandese si sta avvicinando a piccoli passi al Manchester United.

Il Milan allo stesso tempo è chiamato a rafforzare anche altri reparti. A centrocampo il nome caldo resta quello di Fofana, ma si coltiva il sogno Adrien Rabiot, per il quale, però, bisogna battere la concorrenza della Juventus, oltre che di diversi club di Premier League, Liverpool su tutti. Il Diavolo però si sta muovendo anche per rafforzare la difesa e le attenzioni in questo momento sono rivolte soprattutto sulla destra. Il ruolo di terzino è stato sempre considerato un punto debole dalla proprietĂ e si vuole intervenire per avvicinarsi al livello di Theo Hernandez. Il profilo che sta guadagnando sempre piĂą terreno in questi giorni rispetto alla concorrenza è quello di Emerson Royal. Contatti continui tra le parti, con il Milan che non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro. Contatti che proseguiranno anche nei prossimi giorni per avvicinarsi magari alla fumata bianca. Sullo sfondo resta l’ipotesi Tiago del Lille, che piace tanto a Fonseca. Un’ipotesi che non è stata ancora scartata.

Calciomercato Milan, da Florenzi a Calabria: il punto sulla destra

Nel frattempo il Milan sta guardando anche alle uscite e con l’eventuale arrivo di un nuovo terzino destro, qualcuno dovrĂ fargli spazio. Il candidato numero uno a fare le valigie è Alessandro Florenzi. Il terzino – come appreso da Calciomercato.it – è da tempo che sta maturando l’idea di cambiare aria e magari di avvicinarsi a casa. Ma non è da escludere un nuova esperienza all’estero o magari nella vicina Monza. Ora con l’arrivo di Paulo Fonseca il suo addio potrebbe davvero arrivare con un anno di anticipo. Il contratto scade, infatti, il 30 giugno 2025.

Attenzione, inoltre, alla situazione Terracciano. VerrĂ valutato dal tecnico portoghese, ma l’ex Verona può salutare per crescere in prestito altrove. Dalla Serie A, d’altronde le proposte di squadre di metĂ classifica non mancano e la situazione va dunque monitorata con attenzione. E’ destinato a rimanere, invece, Davide Calabria, che può rinnovare il contratto alle stesse cifre che percepisce attualmente, circa 2 milioni di euro netti a stagione. A completare il pacchetto dei terzini ci sarĂ sicuramente Jimenez: il giovane spagnolo, che può giocare sia a sinistra che a destra, farĂ la spola tra Milan Futuro e prima squadra.