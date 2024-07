Milan, si sblocca l’affare Zirkzee: c’è la nomina UFFICIALE

Le ultimi sull’attacco del Milan. I prossimi giorni saranno quelli della verità per Joshua Zirkzee e non solo: ecco le mosse del Diavolo e del Manchester United

Il calciomercato è ufficialmente iniziato in queste ore, ma sono diverse già le squadre che hanno portato a termine diversi affari durante giugno. Luglio, invece, dovrà essere obbligatoriamente il mese del Milan, che fin qui non ha chiuso alcun colpo. La piazza rossonera aspetta con ansia le prime scelte ufficiali della dirigenza rossonera e si augura che il mercato dei giocatori possa far dimenticare la decisione di puntare su Paulo Fonseca. Una scelta, questa, come è noto, che non è piaciuta per nulla. Servirà così una campagna acquisti all’altezza per far tornare il sereno.

Luglio, inoltre, è anche il mese in cui è possibile versare nelle casse del Bologna i soldi della clausola rescissoria di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese continua ad essere in cima alla lista dei desideri del Milan, ma la trattativa si è ormai arenata da giorni. L’ostacolo è chiaramente quello delle commissioni, dopo che i rossoneri hanno trovato l’accordo con il giocatore e sono pronti a pagare i 40 milioni al Bologna. Nel frattempo, però, chi si è avvicinato pian piano a Zirkzee è stato il Manchester United, che sta iniziando a valutare seriamente il suo acquisto. I prossimi giorni saranno certamente decisivi per capire se i Red Devils affonderanno davvero per l’attaccante, che preferirebbe rimanere in Italia. Nel frattempo va registrato l’annuncio ufficiale del nuovo Direttore Sportivo, Dan Ashworth da parte degli inglesi. Un passo importante per muoversi concretamente sul mercato.

Calciomercato Milan, da Lukaku a Gimenez: le alternative a Zirkzee

Se Zirkzee dovesse davvero passare al Manchester United, il Milan direbbe addio ad un obiettivo sul quale sta lavorando da novembre. Sarebbe davvero un boccone troppo amaro da mandare giù, ma i rossoneri al momento non hanno ancora smesso di credere nell’olandese.

Ma il Diavolo sta comunque valutando altri attaccanti. Sta prendendo in considerazione il profilo di Romelu Lukaku, che però non arriverebbe certamente alle condizioni attualmente dettate dal Chelsea e il Milan ha bisogno di un attaccante fin da subito. Ecco perché va tenuto in considerazione Gimenez, per il quale ci sono stati diversi contatti in passato. Attenzione, poi, a Memphis Depay, che può arrivare a Milano a prescindere. Il Diavolo sta pensando seriamente all’olandese per completare il reparto offensivo. Risulta fredda, invece, la pista che porterebbe ad Abraham. Il Milan oggi sta pensando ad altro.