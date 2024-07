Milan, Ibra: “Zirkzee è il passato”. Fonseca: “C’è solo un obiettivo, scelto il centravanti”

La conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Le dichiarazioni del tecnico portoghese al suo primo giorno al Milan

Giornata di presentazione a Casa Milan. Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Per il tecnico portoghese sarà un inizio di stagione in salita, con un Milan che sarà al raduno a Milanello senza i nazionali, ma soprattutto senza alcun acquisto e il tanto atteso numero nove.

La conferenza stampa di Fonseca con Calciomercato.it:

Prime parole di Fonseca: “Voglio ringraziare per l’accoglienza e la fiducia. Sono molto motivato ed emozionato. Sono fiducioso di fare un grande lavoro, sono arrivato in un club che vuole vincere. Ho visto la storia del Milan entrando nel museo ed io voglio far parte di questa storia. Ibra mi ha mostrato lo spazio per nuovi trofei. Sono qui con grande ambizione, so che sono qui per vincere. Ho la consapevolezza che si tratta di una grande responsabilità, il Milan è un club universale, so la responsabilità che ho nelle mie mani, voglio fare vincere il Milan”.

Costruzione della squadra – “Sono qui perché credo molto nei giocatori che abbiamo. Penso che abbiamo bisogno di calciatori, non molti, ma servono giocatori per migliorare la squadra. Il Milan è un club che ha storia di un calcio offensivo, per vincere dobbiamo essere una squadra dominante. Dobbiamo essere coraggiosi, reattivi e offensivi, ma prima voglio vincere. La qualità del gioco è importante. I tifosi devono essere orgogliosi del Milan, che dovrà avere un’identità forte”.

Scelta dell’attaccante – “Sappiamo che serve un attaccante. Stiamo cercando insieme di portare il centravanti giusto con le caratteristiche giusto. E’ chiaro quello che vogliamo, aspettiamo di averlo brevemente qui”.

distanza con l‘Inter – “Posso promettere al tifoso che lotteremo per vincere in ogni gara e con l’Inter non sarà diverso. L’Inter è tra le più forti, ma noi dobbiamo giocare con coraggio e senza paura. Contro il Torino mi aspetto già di vedere le mie idee sul campo”.

Leao – “E’ un giocatore importante per il Milan. E’ decisivo, me lo aspetto motivato, è giovane e ha possibilità di imparare tutti i giorni. Voglio lavorare con lui per farlo crescere ma pensando sempre alla squadra”.

Mou l’ultimo straniero che ha vinto – “Sono diverso da Mourinho, ma sono orgoglioso che lui ha vinto in Italia. Io voglio vincere qui”

Difesa Milan – “Serve maggiore equilibrio rispetto al passato. Ho studiato la fase difensiva. Abbiamo dei buoni giocatori, la priorità è l’attaccante. Dobbiamo lavorare di squadra”.

Tifosi scettici – “Ho una grande voglia, voglio convincere i tifosi che abbiamo una squadra ambiziosa e che giochiamo per vincere. Sono io che devo convincere i tifosi”.

Far meglio significa vincere – “Sono qui per vincere, non si può scappare da questa verità”.

Florenzi – “Fa parte di questa rosa come gli altri giocatori”

Morata e nuovo attaccante – “Non voglio parlare di nomi, sappiamo chiaramente chi vogliamo. Sappiamo che vogliamo grande qualità per questa posizione. Caratteristiche dell’attaccante? Dipenderà da come vogliamo giocare. Al Lille ho giocato senza attaccanti, dipenderà dalle caratteristiche che avrà. Sappiamo che vogliamo giocare negli ultimi 30 metri. L’attaccante che vogliamo deve giocare senza spazio negli ultimi 30 metri“.

Primi contatti con il Milan – “Non è importante quando abbiamo cominciato, ma è stato fondamentale la comunione di idee tra di noi”.

Centrocampo a due o a tre – “Non voglio fare paragoni con il passato, ho un modo di difendere diverso. So che c’è una tendenza di fare uomo a uomo, ma non lo faremo sempre per tutto il campo. Questo cambierà l’approccio dei mediani”

Difesa e Kalulu – “Può giocare su entrambe le posizioni sia a destra che al centro – afferma Fonseca rispondendo a Calciomercato.it -. Sono felice di avere tutti i centrali a disposizione, è positivo avere Pierre. Lui non è molto offensivo, ma il suo impiego dipenderà dalla struttura con cui giocheremo”.

Roma – “Guardo con il cuore a Roma, ma adesso è il passato. Ai tifosi del Milan posso dire che proverò a fare in modo che loro siano orgogliosi di me”.

Milan, presentazione Fonseca: parla Ibrahimovic

Presente alla conferenza di presentazione di Paulo Fonseca, anche Zlatan Ibrahimovic: “Primo giorno di attività per Fonseca. Oggi parliamo di presente, dopo aver parlato di Futuro. Siamo contenti di presentare Paulo, fa parte della nostra strategia. Stiamo studiando per tante cose che arriveranno, non abbiamo fretta. Siamo carichi e abbiamo tanta fame di iniziare questa nuova avventura“.

Punto sul mercato – “Stiamo studiando, non abbiamo fretta. Il mercato è lungo, posso garantire che i nuovi acquisti arriveranno. Stiamo discutendo. Zirkzee è il passato, abbiamo in mente chi arriva. Per portare giocatori bisogna creare spazio, non vogliamo una rosa lunga di 30 giocatori”.

Theo Hernandez – “E’ un giocatore del Milan. Poi sappiamo che lui è felice qui così come la famiglia. Con il nuovo allenatore può giocare come gli piace a lui”.

Ballo-Toure e Origi – “Sono convocati con il Milan Futuro, non fanno parte del progetto di prima squadra”.

Zirkzee – “Non sono deluso. Il procuratore è che risolve e che crea problemi. In questo caso non è né l’uno né l’altro. Abbiamo un’idea e speriamo arrivi il prima possibile”.

Tre punte centrali – “Serve trovare soluzione ai giocatori che non avranno spazio. Mister X sicuro e poi dipende dalle situazioni. Jovic è nostro, poi dipenderà anche da Fonseca. Tre punte centrali sono comunque possibili”