Milan, non solo Fofana: due cessioni e Samardzic, il punto sul centrocampo | CM.IT

Il Milan può mettere le mani su due centrocampisti in questa sessione di calciomercato. Il punto della situazione in casa rossonera

Youssouf Fofana e Strahinja Pavlović si stanno avvicinando al Milan a piccoli passi. Sono loro i prossimi obiettivi del Diavolo per rafforzare la squadra di Paulo Fonseca. Il club rossonero si augura di chiudere per il francese per poco meno di venti milioni di euro. Qualcosa in più (20 milioni più bonus), invece, servirà per mettere le mani sul difensore serbo, che ha detto sì al Diavolo ad un contratto da 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione.

In Casa Milan c’è estrema fiducia e nei prossimi giorni può arrivare davvero il via libera da parte del Salisburgo e del Monaco, per due colpi che di fatto andrebbero a colmare le vere grandi lacune del Milan. Il Diavolo però, come stiamo raccontando in questi giorni, vorrebbe mettere le mani anche su un attaccante e Fullkgrug ha guadagnato terreno rispetto alla concorrenza. Attenzione, però, ad altre possibili manovre a centrocampo.

Nonostante il Milan non abbia alcuna voglia di compiere l’ennesima rivoluzione, in mediana potrebbero essere almeno due i colpi. Il sogno Adrien Rabiot è destinato a sfumare e proprio per questo si sta guardando ad un altro profilo, che a Moncada piace danni. Il dirigente francese ci sta, infatti, riprovando per Samardzic. Un vecchio pallino sul quale il Milan ci sta lavorando seriamente. Arrivano conferme, come raccolto da Calciomercato.it, sui contatti continui tra le parti con il club che nelle prossime ore avrà un meeting con il suo entourage, prima di passare dall’Udinese per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan, Bennacer primo indiziato a far le valigie

Va ribadito con decisione che il centrocampista bianconero non è un’alternativa a Fofana, ma per prenderlo serve che qualcuno gli faccia spazio.

La situazione è molto lineare: al Milan, infatti, hanno le idee chiare in merito a chi può lasciare il club. Ad oggi non c’è alcuna trattativa concreta, ma i sondaggi da parte dei club arabi per Ismael Bennacer non sono certo un’invenzione. Servono chiaramente i soldi della clausola, 50 milioni di euro, o poco meno, per far sedere le parti attorno ad un tavolo. Il mercato in Arabia Saudita si è appena aperto e si aspettano dunque mosse concrete per l’algerino.

Al Diavolo, poi, per quanto riguarda il centrocampo vanno monitorate anche altre due situazioni, quella legata a Tommaso Pobega e quella relativa a Yacine Adli. Il Milan è pronto ad ascoltare offerte per i due giocatori, che hanno una valutazione superiore ai dieci milioni. Non sono previste, invece, le partenze di Reijnders, Loftus-Cheek e Musah, sui quali il club rossonero punta molto.