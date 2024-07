Milan, contatti continui per Fullkrug: da Jovic a Colombo, così cambia l’attacco | CM.IT

Il Milan non si fermerà all’acquisto di Alvaro Morata. I rossoneri sono pronti ad inserire un nuovo centravanti in rosa: il punto della situazione

Sono le ore di Alvaro Morata. Il Milan nella giornata di ieri ha chiuso l’acquisto del centravanti spagnolo, che ha superato le visite mediche e ha firmato un contratto da quattro stagione a cinque milioni di euro netti all’anno più opzione per il quinto.

Un investimento importante, che ha portato il Diavolo a sborsare ovviamente anche i 15 milioni della clausola rescissoria, versati nelle casse dell’Atletico Madrid. Il Milan, però, non vuole fermarsi ad Alvaro Morata ed è pronto a chiudere per un altro centravanti. In queste ore sono salite così le quotazioni di Fullkrug. I contatti con il calciatori sono frequenti e come appreso da Calciomercato.it sono iniziati anche quelli tra i due club. Il Borussia Dortmund potrebbe così cedere il centravanti tedesco per una cifra vicina ai 15 milioni, ma presto ne sapremo di più.

Sta perdendo quota, invece, la pista Tammy Abraham, al quale il Milan aveva pensato nei giorni scorsi. C’è differenza di vedute tra il Diavolo e la Roma: i rossoneri, infatti, vorrebbero inserire delle contropartite tecniche nell’affare. Un’idea questa che non piace ai giallorossi, che preferirebbero incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Andrà capito, dunque, se ci saranno i presupposti più avanti. Il Diavolo d’altronde non ha fretta e non ha chiuso la porta nemmeno per Romelu Lukaku, consapevole del fatto, però, che la priorità del giocatore sia il Napoli, che deve però prima piazzare Osimhen.

Calciomercato Milan, da Colombo a Jovic: il punto sugli attaccanti in rosa

Con l’arrivo di Alvaro Morata, che sarà ufficiale a breve, il Milan è pronto a liberarsi dei giocatori in esubero. Tra questi c’è chiaramente Lorenzo Colombo, pronto a farsi le ossa altrove.

Dopo la stagione deludente al Monza, giocherà per l’Empoli, che lo ingaggerà in prestito con diritto di riscatto. Formula con la quale farà le valigie anche Luka Romero, che però farà ritorno in Spagna. Si sta cercando una possibilità in Serie A, invece, per Nasti, ma è possibile che vada a giocare ancora in Cadetteria. Tra i giocatori in esubero c’è chiaramente poi anche Divock Origi, che può finire in Turchia o in MLS. Proprio la Turchia ha bussato alle porte del Milan per chiedere informazioni su Luka Jovic. Il Diavolo vuole ritagliargli un ruolo da ‘jolly’. La società apprezza particolarmente la capacità di essere incisivo a partita in corso, ma difronte ad un’offerta che accontenti tutti, non è da escludere che faccia le valigie. La situazione legata al Fenerbahce va dunque monitorata con attenzione.