E’ il Morata-day: visite e firme col Milan, Furlani in Spagna

Alvaro Morata si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante spagnolo sta svolgendo le visite mediche

Il giorno tanto atteso dai tifosi del Milan è arrivato. Alvaro Morata si appresta a diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Il calciatore spagnolo sta, infatti, svolgendo proprio in questi istanti le visite mediche che lo porteranno a diventare rossonero.

E’ una giornata, però, diversa rispetto al solito. Contrariamente alle abitudini, infatti, l’attaccante completerĂ i controlli sanitari, prima di mettere nero su bianco, in Spagna, dove è chiaramente presente una delegazione del Milan, con Giorgio Furlani. Niente Milano e La Madonnina per Morata, che potrĂ così raggiungere subito la famiglia per le meritate vacanze.

Il giocatore dopo le fatiche agli Europei con la sua Spagna, con cui si è laureato campione, non si aggregherà al gruppo a Milanello. Lo farà solamente ad agosto inoltrato. Per il suo esordio con la maglia del Milan il giorno cerchiato in rosso è così quello del 13 agosto, quando il Diavolo sfiderà a San Siro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Morata potrebbe avere dunque il primo contatto con il suo pubblico, prima del match di campionato contro il Torino che si giocherà quattro giorni dopo, il 17 agosto.

Morata al Milan: contratto da quattro anni

Superate le visite mediche, Alvaro Morata firmerĂ dunque il contratto che lo legherĂ al Milan per quattro anni. Il Diavolo ha deciso di fare un investimento importante, garantendo allo spagnolo uno stipendio da circa cinque milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda il cartellino, invece, nessun accordo con l’Atletico Madrid, che incasserĂ i soldi della clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Alvaro Morata si appresta a raccogliere così l’ereditĂ di Olivier Giroud, non solo in campo, diventando il punto di riferimento del rapporto offensivo, andando a completare il tridente con Rafa Leao e Christian Pulisic, ma anche fuori. Morata, voluto fortemente sia da Zlatan Ibrahimovic che da Giorgio Furlani, andrĂ a colmare anche quel vuoto di leadership ed esperienza, che si era venuto a creare con l’addio del centravanti francese e di Simon Kjaer. Lo spagnolo ha dimostrato con la sua Nazionale di essere un punto di riferimento e di esempio importante, dentro e fuori dal campo, per i piĂą giovani. Yamal e Williams hanno giovato dei movimenti dell’ex Juve, ora toccherĂ a Leao, Pulisic e Chukwueze farlo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 – Terminate le visite mediche di Alvaro Morata, ora l’incontro con Giorgio Furlani per le firme sui contratti