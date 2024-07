Milan-Morata, trattativa al traguardo: ecco cosa sta succedendo | CM.IT

Le ultimissime sull’affare Alvaro Morata. L’attaccante è pronto a diventare un giocatore del Milan: ecco cosa manca ancora

Alvaro Morata al Milan. E’ ormai solo questione di ore. La macchina organizzativa del Diavolo che porterà il giocatore a vestirsi di rossonero è davvero pronta.

Lo spagnolo si appresta dunque a mettere nero su bianco sul contratto, che lo legherà al Milan per quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione. Il campione d’Europa si prepara così a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud sia dentro che fuori dal campo. Tutto è davvero apparecchiato e dalle parti di via Aldo Rossi – come appreso da Calciomercato.it -. si respira estrema serenità. Ma le ultime trattative insegnano che finché non c’è la firma nulla si può dare per scontato. I colpi di scena, però, sembrano sempre più scongiurati, con Morata che ieri ha di fatto salutato i dirigenti dell’Atletico Madrid, in conferenza stampa. Ora, però, è attesa già nelle prossime ore la comunicazione formale dell’attaccante ai Colchoneros, così da poter versare nelle casse dei capitolini i 13-15 milioni di euro della clausola rescissoria prima di legarsi al Milan. Tutto in questi giorni.

Calciomercato Milan, attesa per il suo sbarco in città: il punto

Morata prima di mettere nero su bianco, chiaramente, si sottoporrà alle visite mediche di rito. Non è da escludere che il calciatore le faccia in Spagna.

E’ in piedi, però, l’ipotesi che sbarchi a Milano, anche per abbracciare i tanti tifosi rossoneri che sono pronti ad accoglierlo. Cambierebbe poco – è vero – con il calciatore che una volta ultimate tutte le pratiche burocratiche andrà in vacanza, per godersi le meritate ferie dopo aver alzato la coppa da capitano agli Europei. Per vederlo vestito con la maglia del Milan servirà dunque aspettare: anche la squadra è pronta ad abbracciarlo, ma solo ad agosto dopo la tournée americana.

Chiuso l’acquisto di Alvaro Morata, il Milan potrà concentrarsi sugli altri colpi, con Pavlovic sempre più vicino a vestire il rossonero. Il giocatore verosimilmente sarà l’affare che andrà in porto immediatamente dopo. C’è d’altronde il sì del giocatore per uno stipendio da 1,6-18 milioni di euro netti a stagione, con il Diavolo pronto a versare nelle casse del Salisburgo una ventina di milioni. Dopo sarà la volta di Fofana e magari di un altro centravanti. Il mercato del Milan è davvero partito.